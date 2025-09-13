Kock

Sportbaren i Gustavsberg AB / Kockjobb / Värmdö
2025-09-13


Visa alla kockjobb i Värmdö, Vaxholm, Tyresö, Lidingö, Stockholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sportbaren i Gustavsberg AB i Värmdö

Bridge 77 är en restaurang med fokus på bar, god mat, bowling samt sport! Vi har något för alla!
Restaurangen har ca 120 sittplatser plus 40 barplatser. Under sommarhalvåret har vi lågsäsong men under höst, vinter och vår är det mer fart.
Vi söker nu dig som vill jobba som kock hos oss på kvällar och helger.
Som kock hos oss på Bridge 77 värdesätter vi dina grundkunskaper och ditt tidigare arbetsliv, men en fördel är också om du själv är en kreativ person och kan dela med dig av dina egna idéer till vår meny som vi ständigt vill se en förbättring på!
Vi ser också att du är en god lagspelare och alltid lyssnar på dina kollegor med ett glatt humör.
Att jobba hos oss som kock innefattar både lugna och hektiska perioder, så att du som person är självgående och stresstålig är ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: stevan-3@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Arbetsgivare
Sportbaren i Gustavsberg AB (org.nr 556899-0179)
Gustavsberg Centrum (visa karta)
134 30  GUSTAVSBERG

Kontakt
Stevan Stojadinovic
stevan-3@hotmail.com
0762083287

Jobbnummer
9507397

Prenumerera på jobb från Sportbaren i Gustavsberg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sportbaren i Gustavsberg AB: