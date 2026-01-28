Kock

Sportbaren i Gustavsberg AB / Kockjobb / Värmdö
2026-01-28


Bridge 77 är en restaurang som kombinerar bar, god mat, bowling och sport, och vi har något för alla! Med cirka 120 sittplatser samt 40 barplatser erbjuder vi en trivsam och livlig miljö. Under sommarhalvåret har vi lägre aktivitet, men höst, vinter och vår präglas av högre tempo och mer fart.
Nu söker vi en engagerad och kreativ kock som vill arbeta kvällar och helger hos oss. Vi värdesätter dina grundkunskaper och erfarenhet, men vi ser också gärna att du är en kreativ person som kan bidra med nya idéer till vår meny, som vi ständigt strävar efter att utveckla och förbättra.
Som kock hos oss på Bridge 77 söker vi en lagspelare som är lyhörd för sina kollegors behov och alltid bidrar med ett glatt humör. Då arbetet innebär både lugnare och hektiska perioder ser vi att du är självgående, stresstålig och har förmågan att hantera ett högt tempo.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: stevan-3@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sportbaren i Gustavsberg AB (org.nr 556899-0179)
Gustavsberg Centrum (visa karta)
134 30  GUSTAVSBERG

Kontakt
Stevan Stojadinovic
stevan-3@hotmail.com
0762083287

Jobbnummer
9710519

