2025-09-02
Svenska Måltidslösningar utvecklar och producerar högkvalitativa kylda färdigrätter. Under vårt eget varumärke Maten é klar erbjuder vi klassiska rätter lagade på svenska råvaror utan onödiga tillsatser. Vi tillverkar även måltider för andra starka varumärken och detaljhandelskedjor. Vårt fokus är alltid god smak, hög kvalitet och trygg matglädje.
Vi söker en ambitiös och driven kock med erfarenhet från storkök som vill bidra till att ta våra premiumprodukter till nästa nivå.
Hos oss är teamet företagets hjärta, och vi prioriterar din personliga utveckling lika mycket som vår gemensamma framgång.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har gedigen kunskap om matlagning från grunden.
Har hög standard på kökshygien och följer rutiner noggrant.
Är metodisk, noggrann och van vid att hantera ett högt arbetstempo utan att tappa fokus.
Vi erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsplats där passion för kvalitet och innovation står i centrum.
Låter detta som något för dig?
Välkommen att bli en del av vårt framgångsrika team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: fredrik@smtl.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
Detta är ett heltidsjobb.
Kuskahusgränden 4
261 42 LANDSKRONA
Svenska Måltidslösningar
Produktionsansvarig
Fredrik Andersson fredrik@mateneklar.se
