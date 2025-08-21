Kock
2025-08-21
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Är du en kock med driv och engagemang och vill vara med och skapa en trevlig måltidsupplevelse för våra barn? Varför inte ta chansen och söka jobbet hos oss! Vi en plats på förskolan Vallmon, en modern förskola med modernt kök och stor härlig matsal.
Som kock hos oss är du en viktig del i förskolans vardag och verksamhet. Tillsammans med övriga kollegor i köket medverkar du till att en välkomnande och trevlig måltid för varje barn. Du tillagar näringsriktiga, säkra och goda måltider med hög kvalité enligt Botkyrka kommuns målsättning. I ditt uppdrag ingår att arbeta enligt enhetens egenkontrollprogram samt att följa kommunens målsättning och enhetens fastställda mål, styrdokument och policys. Du ansvarar för det dagliga arbetet i köket och arbetsleder kollegor.
I dina arbetsuppgifter som kock ingår att tillaga specialkost och anpassade måltider, genomföra beställningar av livsmedel och övriga produkter samt utföra andra förekommande arbetsuppgifter såsom salladsberedning, anordna och servera måltider, ta emot och packa upp varor, diska och hålla kökets lokaler rena och i god ordning. Du är ansvarig för leverantörsbeställningar samt dagliga bemanningsfrågor i köket. Du vill kompetensutveckla dig genom att vara påläst inom ditt yrkesområde och deltar i olika utbildningsinsatser som arbetsgivaren erbjuder.
Vi erbjuder dig
Du kommer till ett erfaret köksteam bestående av två måltidsbiträdanden och ytterligare en kock vilka samarbetar tätt. Här välkomnas glädje, kreativitet, nyfikenhet och engagemang.
Du som söker till oss
Krav: - Kockutbildad eller validerad till kock.
• God digital kunskap
• Behärska svenska språket i tal och skrift.
• Dokumenterad utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll.
• Erfarenhet av specialkost och anpassade måltider som t ex vegetarisk matlagning.
Meriterande: - Erfarenhet av att arbeta inom förskola /skola och av att laga mat till barn i yngre åldrar.
• Erfarenhet av arbete i storkök
• Stort intresse för matlagning och förmågan att sätta matgästen i fokus med en hög känsla för service.
För att trivas i rollen är du strukturerad och stabil. Du planerar och organiserar professionellt samt slutför dina uppgifter med god kvalitet. Du är kreativ och tänker i nya banor på konstruktivt sätt. Det är en självklarhet för dig att samarbeta med dina kollegor för att nå det gemensamma målet samt ser snabbt lösningar på uppkomna problem.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
