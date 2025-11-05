Kock, 100%
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Kommunteknik och service är uppdelat i fyra enheter: fastighet, gator och park, vatten och avlopp och kost. Vi förvaltar kommunens mark och verksamhetslokaler, städar kommunens lokaler, sköter gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skog, renhållning och ledningsnät. Vi producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Inom kostenheten lagar vi mat till skolor, förskolor, äldreomsorg och hemtjänst.
Tillsammans med våra kockar söker vi en medarbetare som ska hjälpa oss nå vår vision om god, vällagad och näringsriktig mat.
Arbetet kan förekomma i kommunens samtliga kök men inledningsvis kommer du vara på något av våra tillagningskök på Lärcenter, Deje eller Grossbol kök. Både på Lärcenter och i Deje lagas måltider till förskola, skola, äldreomsorg och hemtjänst. På Grossbol lagas måltider till skola och förskola.
Arbetet är dagtid måndag till fredag.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår samtliga uppgifter som förekommer i ett tillagningskök. Du kommer att rotera veckovis inom olika arbetsområden. Vi har olika områden inom verksamheten, på ett område lagar du mat på mestadels lokala råvaror där du förväntas, i den mån du kan, laga maten från grunden. På vårt andra område tillreder du vår omtyckta salladsbuffé och på vårt tredje område lagar du den vegetariska maten. Ytterligare områden kan vara att koka potatis, pasta eller ris till dagens rätter eller att diska, fylla på mat och håller rent och snyggt kring skolans buffé. Två gånger i veckan packas livsmedel till förskolor, äldreomsorg och fritidshem. Du kan även ges möjlighet att komma ut till våra kunder för att se hur vår mat tas emot. Arbetet är med andra ord varierat och arbetsbeskrivningar finns till de olika områdena.
Kvalifikationskrav
Du är utbildad kock på gymnasienivå med inriktning på restaurang och storhushåll med flerårig erfarenhet från liknande verksamhet. I vår verksamhet är det viktigt med flexibilitet och kommunikation, det är därför viktigt att behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Den person vi söker:
- är positivt inställd till köksarbete, stresstålig samt bra på att samarbeta och kommunicera
- ska vara lösningsfokuserad för verksamhetens och våra kunders bästa
- är serviceinriktad och öppen för att prova nya idéer
- är noggrann och smaksäker kring matlagning och råkostbuffé
- har god fysik då arbetet kan vara tungt
- har B-körkort.
Stor vikt läggs på din personliga lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 100%. Arbetet är dagtid på vardagar måndag-fredag. Du kommer ha möjlighet att flexa inom vissa ramar samt tillgång till friskvård 1 timme i veckan.
Rekryteringsarbetet sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
