Kock, 100%

2026-04-23
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Kommunteknik och service är uppdelat i fyra enheter: fastighet, gator och park, vatten och avlopp och kost. Vi förvaltar kommunens mark och verksamhetslokaler, städar kommunens lokaler, sköter gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skog, renhållning och ledningsnät. Vi producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Inom kostenheten lagar vi mat till skolor, förskolor, äldreomsorg och hemtjänst.Publiceringsdatum2026-04-23Beskrivning
Tillsammans med våra kockar söker vi en medarbetare som kan hjälpa oss nå vår vision om god, vällagad och näringsriktig mat. Arbetet kan förekomma i kommunens samtliga kök men inledningsvis kommer du vara på något av våra två tillagningskök; Lärcenter-, Deje- eller Grossbol kök. På Lärcenter- och i Deje kök lagas måltider till förskola, skola, äldreomsorg och hemtjänst. På Grossbol kök lagas måltider till skola och förskola.
Arbetet är dagtid måndag till fredag.Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår alla uppgifter som förekommer i ett tillagningskök. Du kommer veckovis rotera mellan arbetsområdena. Som exempel kan nämnas; på ett område lagar du mat till skolan eller äldreomsorgen, ett annat område tillreder du sallad och på ett tredje område lagas den vegetariska maten. Du kommer även vara i disk, och matsal och tillaga potatis/pasta eller ris. Stor del av den mat vi lagar är på svenska eller lokala råvaror. Två gånger i veckan packas livsmedel till förskolor, äldreomsorg och fritidshem. Du kan även, periodvis, ges möjlighet att arbeta och få insyn i samtliga kök i kommunen. Någon gång kommer du även ges möjlighet att komma ut till våra kunder på äldreboenden eller förskolor för att se hur vår mat tas emot och serveras. Arbetet är med andra ord varierat och utvecklande. Arbetsbeskrivningar finns till de olika områdena. Kvalifikationer
Du är utbildad kock på gymnasienivå med inriktning på restaurang och storhushåll med flerårig erfarenhet från liknande verksamhet. I vår verksamhet är det viktigt med flexibilitet och kommunikation, det är därför viktigt att behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Den person vi söker:
är positivt inställd till köksarbete, stresstålig samt bra på att samarbeta och kommunicera
ska vara lösningsfokuserad för verksamhetens och våra kunders bästa
är serviceinriktad och öppen för att prova nya idéer
är noggrann och smaksäker kring matlagning och råkost buffé
har god fysik då arbetet bitvis kan vara tungt
har B-körkort.
Stor vikt läggs på din personliga lämplighet.
Erbjudande
Hos oss får du olika förmåner som till exempel friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. För dig som inte bor i kommunen finns goda pendlingsmöjligheter med till exempel cykelväg längs Klarälvsbanan och buss från Karlstad var 20:e minut. Vi utgår från individens bästa och arbetar för ett hållbart samhälle. Vi förbättras och utvecklas genom att lära av goda exempel. Vi har ett tillåtande klimat med respekt för varandra.
Som nyanställd inom Forshaga kommun får du 500 extrapoäng hos Forshagabostäder, vilket räcker till att få en lägenhet. Anställningsvillkor
Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning, 100%. Arbetet är dagtid på vardagar måndag-fredag. Vid en tillsvidareanställning kommer ha möjlighet att flexa inom vissa ramar samt tillgång till friskvård 1 timme i veckan.
Rekryteringsarbetet sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du här. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga kommun
667 22 FORSHAGA
För detta jobb krävs körkort.
Forshaga kommun, Kostenhet
Fackliga företrädare, Kommunal 054-172000
