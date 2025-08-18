Kock - Färjestadtravbana
2025-08-18
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
köksbiträde - Stallmästargården, Färjestad Travbana (Karlstad)
Om jobbet:
Vi söker en kock/köksbiträde till Stallmästargården vid Färjestad Travbana i Karlstad. Vi serverar husmansinspirerade rätter och smörgåsar, tillagade med omsorg och bra råvaror.
Arbetet sker huvudsakligen vid travdagar (ca 30 dagar per år, oftast måndagkvällar) men kan även vara vid andra evenemang och helger. Extra arbetspass finns att tillgå i travanläggningensstora restaurang inom kök, service eller disk.
Vi söker även extra kockar till årets julbord. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
• Tillaga och servera enklare à la carte-rätter och smörgåsar
• Hålla köksområdet rent och välkomnande
• Samarbeta med övrig personal för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse
• Arbeta vid travdagar, större evenemang och vid behov i andra delar av anläggningenKvalifikationerKvalifikationer
• Baskunskaper i à la carte-matlagning
• God samarbetsförmåga och flexibilitet
• Förmåga att arbeta i högt tempo och hantera snabba förändringar
Meriterande
• Yrkeserfarenhet som kock
• Servicevana inom restaurangDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ödmjuk, kreativ och resultatinriktad. Du är ansvarstagande, strukturerad och
noggrann, och trivs med att planera, utföra och följa upp ditt arbete. Du gillar utveckling, är
lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig till nya situationer.
Om anställningen
• Omfattning: Deltid
• Varaktighet: Tillsvidare
• Anställningsform: Timanställning
• Lön: Timlön enligt avtal
• Placering: KarlstadSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till:
Martin Jungarå, Köksmästaremartin.jungara@fajestad.travsport.se
Med vänliga och varma hälsningar!
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: martin.jungara@farjestad.travsport.se Arbetsgivare Race Course AB
(org.nr 559367-1927)
Norra Infarten 78 (visa karta
)
654 65 KARLSTAD Jobbnummer
9462771