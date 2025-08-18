Kock - Färjestadtravbana

Race Course AB / Kockjobb / Karlstad
2025-08-18


Vi behöver!
köksbiträde - Stallmästargården, Färjestad Travbana (Karlstad)

Om jobbet:
Vi söker en kock/köksbiträde till Stallmästargården vid Färjestad Travbana i Karlstad. Vi serverar husmansinspirerade rätter och smörgåsar, tillagade med omsorg och bra råvaror.
Arbetet sker huvudsakligen vid travdagar (ca 30 dagar per år, oftast måndagkvällar) men kan även vara vid andra evenemang och helger. Extra arbetspass finns att tillgå i travanläggningensstora restaurang inom kök, service eller disk.
Vi söker även extra kockar till årets julbord.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Dina arbetsuppgifter
• Tillaga och servera enklare à la carte-rätter och smörgåsar
• Hålla köksområdet rent och välkomnande
• Samarbeta med övrig personal för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse
• Arbeta vid travdagar, större evenemang och vid behov i andra delar av anläggningen

Kvalifikationer
• Baskunskaper i à la carte-matlagning
• God samarbetsförmåga och flexibilitet
• Förmåga att arbeta i högt tempo och hantera snabba förändringar
Meriterande
• Yrkeserfarenhet som kock
• Servicevana inom restaurang

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ödmjuk, kreativ och resultatinriktad. Du är ansvarstagande, strukturerad och
noggrann, och trivs med att planera, utföra och följa upp ditt arbete. Du gillar utveckling, är
lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig till nya situationer.

Om anställningen
• Omfattning: Deltid
• Varaktighet: Tillsvidare
• Anställningsform: Timanställning
• Lön: Timlön enligt avtal
• Placering: Karlstad

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till:
Martin Jungarå, Köksmästare
martin.jungara@fajestad.travsport.se Med vänliga och varma hälsningar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: martin.jungara@farjestad.travsport.se

Arbetsgivare
Race Course AB (org.nr 559367-1927)
Norra Infarten 78 (visa karta)
654 65  KARLSTAD

Jobbnummer
9462771

