KMA-koordinator - Skellefteå/Umeå
2025-12-22
Nu söker vi en KMA-koordinator till region Övre Norr! Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera ditt intresse för hållbarhet, säkerhet och utveckling? Som KMA-koordinator hos oss får du möjlighet att påverka både arbetsmiljö och miljö i en framtidsbransch - samtidigt som du har du mycket frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas.
Om rollen
Som KMA-koordinator ansvarar du för att leda, planera och organisera det lokala arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö i Region Övre norr. Du stöttar alla filialer i regionen och är en viktig specialistfunktion som säkerställer lagkravsefterlevnad, myndighetskontakt, genomför förbättringsaktiviteter och är en utförande och drivande resurs i genomförandet av identifierade åtgärder. Du kommer bland annat att:
• Vara med och genomföra riskbedömningar och skyddsronder
• Driva och dokumentera åtgärder inom arbetsmiljö och miljö (t.ex. instruktioner, skyltning, kontroll av skyddsutrustning)
• Stötta chefer i utredningar av tillbud och olyckor samt dokumentera enligt gällande rutiner.
• Revidera och uppdatera lokala underlag och egenkontrollplaner.
• Följa upp och dokumentera nöd- och brandövningar.
• Bidra till utveckling av rutiner och ledningssystem.
• Säkerställa att lokala egenkontroller genomförs och stötta med rutiner.
Du kommer att samarbeta mycket och kommunikation är en viktig del av din vardag då du tillsammans med en mängd olika kollegor samverkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar inom Safety, Environment och Quality-områdena. Placeringsort är Skellefteå eller Umeå. Tjänsten innebär resor inom regionen och arbetstiden är vardagar 7-16.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din kompetens och har ett strukturerat arbetssätt. Du är analytisk, ansvarstagande och har lätt för att bygga relationer och samarbeta med olika intressenter. Du har god kommunikativ förmåga och trivs med att driva frågor och utveckling framåt samtidigt som du också kan leda och driva dig själv framåt.
Krav:
• Gymnasieutbildning
• 2-3 års relevant yrkeserfarenhet
• Goda kunskaper i Microsoft Office 365
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från industri, transport, anläggning eller liknande verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling
• Utbildning inom ISO 9001, 14001 och 45001
• Ytterligare språkkunskaper (t.ex. polska, bulgariska, estniska)
Vad vi erbjuder
Du kommer att bli en del av ett drivet och engagerad region där du får stora möjligheter att själv påverka både din vardag och bolagets framdrift inom ditt område. Runt dig har du kompetenta kollegor och tillsammans formar vi framtidens lösningar inom återvinning och cirkularitet. Som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill utvecklas, både individuellt och tillsammans med oss. Vi erbjuder vi dig konkurrenskraftig ersättning och trygga förmåner, läs mer här.
Vår rekryteringsprocess
Vi välkomnar ansökningar senast 2026-01-31. Vi går löpande igenom ansökningar och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till en intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Johan på johan.brinell@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 60 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen med din ansökan. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
