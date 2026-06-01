KMA-ansvarig till Nordia
Vill du vara den som sätter strukturen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö – och samtidigt gör verklig skillnad ute i projekten? Nu söker vi en KMA-ansvarig till Nordia i Luleå som vill driva förbättringar och stärka säkerhetskulturen.
Nordia är en norrländsk entreprenör med bred kompetens inom bygg, mark och anläggning och arbetar med att skapa värde genom effektiva och hållbara lösningar.
Vi rekryterar nu en KMA-ansvarig till Nordia med placering i Luleå. I den här rollen får du ett helhetsansvar för företagets arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) och rapporterar direkt till VD. Uppdraget är både strategiskt och operativt – du utvecklar arbetssätt och ledningssystem samtidigt som du stöttar organisationen nära produktionen för att säkerställa efterlevnad av lagkrav, kundkrav och interna mål. Rollen är central för att skapa en trygg arbetsplats, hög kvalitet i leveranserna och ett mer hållbart och effektivt projektgenomförande.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som KMA-ansvarig/KMA-chef driver du KMA-arbetet framåt genom att utveckla, samordna och följa upp rutiner, processer och system. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), genomför skyddsronder, riskbedömningar och inspektioner samt utreder tillbud/olyckor och säkerställer att åtgärder genomförs. Parallellt ansvarar du för att kvalitetsledningssystemet hålls uppdaterat och att projekt följer kontraktskrav och interna processer, inklusive avvikelsehantering, egenkontroller och kvalitetssäkring. Inom miljö driver du företagets miljö- och hållbarhetsarbete, upprättar och följer upp miljöplaner, samordnar miljörapportering och arbetar med frågor som avfall, kemikalier och klimatpåverkan. Du samordnar interna och externa revisioner, tar fram nyckeltal/rapporter och fungerar som kontaktperson mot myndigheter, kunder och externa revisorer.
Vi söker dig som vill ta ett tydligt ägarskap för KMA och som trivs i en roll där du kombinerar struktur och systematik med närvaro i verksamheten. Du är trygg i din kompetens och har lätt för att skapa förtroende i organisationen genom att vara tydlig, pedagogisk och lösningsorienterad. Du gillar att arbeta förbättringsdrivet, ser mönster i avvikelser och risker och kan omsätta analys till praktiska åtgärder som ger effekt. Du har hög integritet, vågar ställa krav och kan samtidigt stötta och utbilda så att arbetssätten blir enkla att göra rätt i.
Relevant eftergymnasial utbildning inom bygg, arbetsmiljö, miljö eller kvalitet
Erfarenhet av KMA-arbete inom bygg- och/eller anläggningsbranschen
Erfarenhet av ledningssystem och revisioner (interna/externa)
God kunskap om arbetsmiljölagen och relevanta AFS-föreskrifter
God förståelse för byggprocesser/entreprenadverksamhet samt myndighetskrav kopplat till arbetsmiljö på byggarbetsplatser
Mycket god administrativ och dokumentationsförmåga
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Utbildning/kunskap inom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
Erfarenhet av miljöcertifieringar och/eller hållbart byggande
Kunskap inom entreprenadjuridik och branschkrav
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb.
