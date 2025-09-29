KMA-ansvarig till bARK Production
2025-09-29
Vill du vara med och utveckla kvalitet, miljö och arbetsmiljö i ett växande företag med stark framtidstro? Hos bARK Production får du en varierande och praktisk roll där du bidrar till en tryggare arbetsplats, bättre processer och en mer hållbar framtid. Här får du möjligheten att påverka, driva förbättringar och samtidigt vara en del av en familjär organisation med stark entreprenörsanda.
Som KMA-ansvarig blir du en nyckelperson i företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Rollen är bred och praktisk - du är nära verksamheten, följer upp arbetet och ser till att rutiner efterlevs. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Driva och följa upp arbetsmiljöfrågor, inklusive skyddsronder, riskbedömningar och statistik kring tillbud och olyckor.
Ha ansvar för kemikalielistor, hantering av farligt material samt säkerställa att lagar, förordningar och restriktioner följs.
Samordna besiktningar, service och kontroller av utrustning såsom portar och traverser.
Utreda inkomna avvikelser, genomföra riskanalyser och bidra med förbättringsförslag.
Stötta i kvalitetsarbetet genom dokumentation av processer, rutiner och uppföljning av projekt.
Bidra till interna utbildningar, kompetensmatriser och kommunikation inom arbetsmiljö och kvalitet.
Ingå i koncernens Q-grupp och representera bARK Production.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande KMA-roll och som trivs i en kombination av praktiskt och administrativt arbete. Du är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer, vilket gör att du gärna säkerställer att saker blir rätt redan från början.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Några års erfarenhet från en liknande roll, gärna inom bygg, industri eller tillverkning.
Eftergymnasial utbildning inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller motsvarande område är meriterande
God kommunikativ förmåga och trygghet i att stå för din sak i dialog med kollegor och projektledare.
Ett samarbetsinriktat arbetssätt och förmåga att skapa struktur och ordning.
Meriterande är om du har arbetat med ISO-certifieringar och/eller varit delaktig i implementering tidigare.
Övrig information
Placeringsort: Hultsfred
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
bARK Production har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Jonna Alm på telefon 073 540 59 50.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om bARK Production AB
bARK Production är ett företag i framkant inom fasadlösningar med siktet inställt även på den europeiska marknaden. Vår styrka ligger i att kombinera traditionellt hantverk med industriell produktion, där vi hela tiden arbetar för att höja kvaliteten och skapa hållbara lösningar. Vi ersätter fossila material och utvecklar produkter som bidrar till en mer klimatsmart byggbransch. Hos oss blir du en del av en entreprenöriell och familjär organisation där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. bARK Production AB ingår i Fasadglas Bäcklin AB.
Läs gärna mer på www.fasadglas.se
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.
