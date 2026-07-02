Klassrumsresurs till Djurgymnasiet 80-100%
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2026-07-02
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Är du vår nya klassrumsresurs?
Vill du göra skillnad för ungdomar och bidra till trygghet och studiero i klassrummet? Djurgymnasiet söker nu en engagerad och relationsskicklig person för en viktig och läraravlastande roll. Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Vi söker en kompletterande pedagogisk kraft till våra klassrum. Tjänsten är en läraravlastande roll i linje med Skolverkets riktlinjer. Det innebär att du kliver in för att stötta i klassrummet med fokus på trygghet, studiero och det praktiska arbetet kring lektionerna.
Genom din närvaro avlastar du våra ordinarie lärare så att de kan lägga fullt fokus på sitt kärnuppdrag: undervisning. Det bästa med den här tjänsten är att du får fokusera helt på det mänskliga mötet och det direkta stödet till eleverna. Du ansvarar inte för planering, rättning eller bedömning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara en extra resurs i klassrummet för att stötta elever i deras skolarbete
Främja trygghet och studiero genom att hjälpa eleverna att behålla fokus och struktur under lektionstid.
Bygga goda relationer med ungdomarna och fungera som en trygg, vuxen förebild.
Hjälpa till med praktiska uppgifter i anslutning till undervisningen.
Vem är du?
För att trivas i rollen är du en person som tar egna initiativ och är skicklig på att bygga relationer. Du har en naturlig förmåga att knyta an till ungdomar och möter utmaningar med ett lösningsfokuserat och positivt tänk.
Vad får du?
En arbetsplats med trevliga elever, stöttande kollegor och en massa djur. Vi är en skola med hög trivsel bland eleverna och ett starkt gemensamt intresse i djuren. Rollen är ny på skolan, vilket ger dej möjlighet att vara med och forma hur den bäst möter just våra elevers behov.
Krav och meriter:
Egenskaper: Självgående, relationsskicklig, positiv och flexibel.
Erfarenhet: Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna inom gymnasieskola, fritidsverksamhet eller föreningsliv.
Utbildning: relevant utbildning med pedagogisk inriktning, eller annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen.
Omfattning och anställning
Omfattning: 80–100% (enligt överenskommelse).
Anställningsform: Visstidsanställning.
Period: Slutet av augusti fram till december 2026 (till att börja med, eventuell möjlighet till förlängning).
Lön: Ca 27 000 kr
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Ange när du tidigast kan påbörja tjänsten i din ansökan.
Om Djurgymnasiet
Djurgymnasiet Stockholm är en friskola i Liljeholmen som startade 2002 och erbjuder gymnasieskolans Naturbruksprogram med inriktning djur. Skolan har två yrkesprofiler; Djursjukvård och Sällskapsdjur. Skolan har 310 elever och är personaltät med ca 50 anställda, vilket ger en lugn och trivsam atmosfär. Mer information om Djurgymnasiet finns på www.djurgymnasiet.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: jobb@djurgymnasiet.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Klassrumsresurs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Animallogos AB
(org.nr 556620-5455)
Trekantsvägen 7 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Animallogos AB Kontakt
Rektor
Klara Lundin klara.lundin@djurgymnasiet.com Jobbnummer
9990307