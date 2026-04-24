Klassmentor åk 4-6, Hedskolan
Publiceringsdatum2026-04-24Beskrivning av verksamheten
Hedskolan är en trevlig F-6 skola och anpassad grundskola med ca 500 elever, belägen i ett villaområde med närhet till centrum. Närheten till både skogen och skidspår är påtaglig och används flitigt av elever och lärare i undervisningen och på raster. Arbetslagen är fördelade stadie- och årskursvis med ett nära samarbete kring alla våra elever. Atmosfären präglas av öppenhet och nyfikenhet inför nya sätt att arbeta. Vi lägger stor vikt på pedagogiska samtal och kollegialt lärande, vilket är drivkraften i vårt utvecklingsarbete. Skolans profil är rörelse och friluftsliv.Dina arbetsuppgifter
Som klassmentor följer du en klass i årskurserna 4-6, hela dagarna och ansvarar tillsammans med lärare för att skapa trygghet, trivsel och studiero. Du är en aktiv resurs i klassrummet och fritidshemmet, du har också ansvar för rastvärdskap och rastaktiviteter. Du kommer att ha kontakt med vårdnadshavare utifrån sociala frågor och har därmed också ett gemensamt ansvar tillsammans med lärare för dokumentation gällande normer och värden. I uppdraget ingår även att vikariera vid personals frånvaro på skolan och fritidshemmet. I ditt arbete ingår ansvar och arbete i fritidshemmet, före och efter skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasialutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Som person ska du vara positiv, ha ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov. Du skapar engagemang och delaktighet, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är även flexibel, självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag från polisens belastningsregister är ett krav.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10.
Upplysningar
Rektor Marika Korpi-Frisk, tel 0970-818 811
Rekryterare Ann-Louise Johansson tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, mailto:Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Vision, mailto:vision@gallivare.seÖvrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Varmt välkommen med din ansökan!
