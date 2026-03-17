Klasslärare , åk 1-3 Fors skola
2026-03-17
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Fors skola ingår i Fors/Nordanö rektorsområde som består av två skolor belägna i Avestas ytterområden. Skolan, som ligger mitt i samhället i Fors, men med närhet till naturen, har i dagsläget ca 120 elever som har sin undervisning i enparallelliga klasser. Lärarna arbetar i huvudsak som klasslärare med fullt pedagogiskt ansvar för den enskilda klassen. På skolorna arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande. Att alla elever ska känna sig trygga och trivas hos oss är viktigt.
Nu söker vi en engagerad klasslärare till lågstadiet som vill välkomna klass 1 till hösten. Vill du bli vår nya kollega?
1 plats(er).
Vi söker dig, en kollega med lärarlegitimation för arbete på lågstadiet, som brinner för den grundläggande läs- och skrivinlärningen.
Du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och att deras förutsättningar kan se olika ut. Du anpassar ditt arbetssätt för att kunna möta elevernas behov. Det är viktigt för dig med tydlighet och struktur i arbetet. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare på lågstadiet är det meriterande.
Du värderar ett gott samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor. Att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och att vara lyhörd och tydlig i kommunikationen är viktigt för dig.
Du är flexibel och ser skolan som en helhet.
En förutsättning för den här tjänsten är att du har mycket goda kunskaper i svenska och förmåga att kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Om behörig sökande saknas kan eventuellt annan sökande anställas, dock ej tillsvidare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308598/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262)
774 81 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde
Rektor
Angelica Ask Bellman angelica.ask-bellman@avesta.se 0226-64 59 58
