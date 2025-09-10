Klassassistent till Anpassad grundskola
Välkommen till oss på Anpassad grundskola på Jakobsgårdskolan!
Vi arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Anpassad grundskola har lite fler än 140 elever från åk 1 till åk 9 och ett fritidshem. Vi är organiserade i sex enheter. Lärarna och klassassistenterna arbetar i team kring varje elevgrupp med en tillhörighet i ett större arbetslag. Skolan har fungerande stödfunktioner. Elevhälsoteamet arbetar främjande och förebyggande tillsammans med skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog, samt övrig personal och skolledning.
Vi är en mycket flexibel verksamhet som möter elever med behov av särskilt stöd utifrån ett specialpedagogiskt synsätt där eleven alltid står i fokus. För att skapa den bästa lärmiljön för våra Borlängebor tror vi på ett stödjande klimat och ett kollegialt lärande.
Vi ser det som en självklarhet att du följer vår värdegrund, den lyder:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som klassassistent är du stöd både i grupp och för enskilda elever på Anpassad grundskolas två inriktningar (Ämnen/Ämnesområden) under skoldagen, och i vår fritidsverksamhet under eftermiddagarna. Fritids öppnar 06.30 och kan vara öppet till 18.30. Ett spännande och varierat arbete. Du jobbar tätt tillsammans med lärare och andra kollegor samt har ett gott och nära samarbete med vårdnadshavare. Allt för att på bästa sätt utforma det stöd som eleven är i behov av för att kunna utvecklas mot målen i Anpassad grundskolans läroplan.
Det övergripande målet är att eleven ska uppnå allt mer självständighet och din roll som klassassistent är att finnas där som stöd i lärandet. Du kommer följa eleverna i pedagogiska och sociala miljöer under såväl skoltid som fritidstid. Du ansvarar för elevernas egenvård då våra elever kan ha flerfunktionsvariationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta på en Anpassad grundskola och du har tidigare erfarenhet av elever med flerfunktionsvariation. Du ser möjligheter till kommunikation och lärande i alla moment, såsom strukturerad undervisningssituation i grupp, vid förflyttningar eller byten från ett hjälpmedel till ett annat. Du har kunskap om, och kan använda dig av, tecken som stöd, och du har tidigare erfarenhet av arbete utifrån ett lågaffektivt bemötande. Du har mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt.
Då vi ser, och använder, digital teknik som pedagogiska verktyg för lärande är det meriterande om du har vana av, och är intresserad av att utveckla, det digitala lärandet. Pedagogisk utbildning, gärna förskollärarutbildning, barnskötarutbildning eller barn och fritid är meriterande.
Vi tror att du är en person som ser utvecklingsarbete som något positivt och du vill gärna vara med och bidra i vår fortsatta verksamhetsutveckling. Du är en lagspelare. Du gillar att samarbeta, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Du är lyhörd, har ett kreativt och lösningsfokuserat förhållningssätt och sätter alltid eleven i första hand. Du är strukturerad, ansvarsfull, lugn och trygg. Du ska kunna ta egna initiativ, våga kliva fram och ta ansvar, både socialt och i pedagogiska frågor. Det är viktigt att du har Ett Stort Hjärta för vår målgrupp.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
