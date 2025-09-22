Klarälvsgården söker lärare, vikariat
2025-09-22
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Klarälvsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att ta emot pojkar med ett utökat behov av psykiatriska insatser. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Vill du anta en ny utmaning med ett annorlunda uppdrag, i en spännande miljö och i ett mindre sammanhang? Då tycker vi att du ska söka denna tjänst hos oss. På SiS ungdomshem Klarälvsgården bedrivs egen skola i kombination med behandling för ungdomar placerade i heldygnsvård. Samverkan mellan skolan och avdelningarna är av central betydelse för hur väl vi lyckas att motivera ungdomen till att vända en negativ utveckling till något som kan innebära bättre förutsättningar till ett bra liv. Skolan består av en rektor, lärare och specialpedagog som i samarbete planerar, undervisar, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Ett elevhälsoteam finns också. Inom institutionen bedrivs också egen hälso-sjukvård med sjuksköterska och psykolog.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lärare i SV/SVA och HI GY.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
Körkort för bil är ett krav då arbetet ibland innefattar resor emellan eller utanför institutionen.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat mellan 260107-260703.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20251012.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Lön enligt avtal
Statens institutionsstyrelse
Facklig företrädare - Seko
Torbjörn Larsson Torbjorn.larsson@stat-inst.se
