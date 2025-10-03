Kirurg till Capio Lundby Specialistsjukhus
Vill du vara en del av ett erfaret team som arbetar med hög kvalitet och stort patientfokus - i en organisation där du får vara med och påverka? Då är det här rollen för dig.
Om ossCapio Lundby Specialistsjukhus bedriver planerad specialistsjukvård på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vi erbjuder vård inom dialys/njurmedicin, kirurgi, internmedicin, psykiatri, ögon samt öron-näsa-hals. Sjukhuset har även en opererande enhet för dagkirurgi.
Vi är stolta över vårt goda rykte och det höga förtroende våra patienter visar oss. I de senaste patientenkäterna får vi toppbetyg för vårt bemötande - något som speglar vårt starka fokus på kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet.
Lundby Specialistsjukhus ligger vid Wieselgrensplatsen, knappt 10 minuter från Göteborgs central med kollektivtrafik. Vi är en del av Capio och arbetar i en decentraliserad organisation där besluten tas så nära patienten som möjligt.
Om rollenSom kirurg hos oss blir du en viktig del av kirurgienheten - ett sammansvetsat, tvärprofessionellt team bestående av bland annat kirurger, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinsk analytiker, operationskoordinator och medicinska sekreterare. Enheten består idag av 16 medarbetare, varav 3 fastanställda kirurger - och nu vill vi bli fler!
Hos oss möter du patienter med allmänkirurgiska åkommor som exempelvis bråck, gallbesvär, hemorrojder och varicer. Du arbetar både med bedömningar, undersökningar och polikliniska ingrepp på mottagningen samt med större operationer på vår dagkirurgiska enhet. Utöver det kliniska arbetet ingår du i team som arbetar med förbättringsarbete och utveckling av enhetens flöden.
Vi erbjuder dig En dagtidstjänst, helgfria vardagar
Elektiv verksamhet med strukturerade och effektiva patientflöden
En platt organisation där du har möjlighet att påverka
Ett sjukhus med tydliga mål där kvalitet, samarbete och bemötande står i centrum
Två årliga utvecklingsdagar - en för hela sjukhuset och en för kirurgienheten
Kollektivavtal och förmåner, såsom cykelförmån och friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i kirurgi och har ett intresse för de ingrepp vi utför. Du är trygg i din roll och trivs i en verksamhet där kvalitet och förbättringsarbete är i fokus.
Du är engagerad, tar egna initiativ och har ett gott bemötande. Vi tror att du har ett helhetsperspektiv och vill bidra till att utveckla framtidens specialistsjukvård - tillsammans med oss.
Inför en tillsvidareanställning tillämpar vi 6 månaders provanställning.
Publicerat: 2025-10-03
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
