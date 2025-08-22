Kickstarta din IT-resa - Servicedesk i Östersund
2025-08-22
Vår kund i Östersund söker flera IT-supporttekniker till deras servicedesk. Du blir en del av ett härligt team där ni tillsammans arbetar för att leverera service i världsklass.
Denna annons gäller för ett återkommande behov, vilket innebär att vi kontinuerligt söker kompetenta medarbetare för rollen som IT-supporttekniker. Intervjuer sker löpande.
Plats: Östersund (vi hjälper till med bostad vid behov)
Omfattning: 100%
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker kommer du att arbeta i första linjens support med att hjälpa användare via telefon och/eller mail med IT-relaterade problem.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat, men är inte låsta till:
• Hantera användarkonton i Active Directory
• Administrera tjänster i Microsoft 365
• Felsöka problem i Windowsmiljö
• Supportera kundspecifika applikationer
• Ta emot samt registrera ärenden i ett ärendehanteringssystem
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har god teknisk förståelse
• Trivs med att hjälpa andra och strävar efter att ge en god kundupplevelse
• Är strukturerad och har lätt för att organisera ditt arbete, även i högt tempoKvalifikationer
• Gymnasial utbildning inom IT
• Kännedom om tekniska verktyg/system
• Har ett genuint intresse för teknik och att ge support
• Svenska och engelska flytande - i både tal och skrift
Meriterande
• Körkort
Bakgrundskontroll
För denna tjänst genomförs en bakgrundskontroll innan anställning. Det innebär att vi gör en UC-kontroll samt begär ett utdrag ur belastningsregistret, som behöver vara utan anmärkning.
Lön: Ingångslön från 21 000 kr/mån, med möjlighet till justering utifrån kollektivavtal och relevant erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Elise Haglund
Elise Haglund
• 46 733 571793
Elise.Haglund@centric.eu

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
