Kicks Strömstad Söker Butikschef
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Strömstad Visa alla chefsjobb i Strömstad
2025-09-17
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Recruitment Sverige AB i Strömstad
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Nu söker vi en ny Butikschef till KICKS Strömstad!
Brinner du för ledarskap och tror på att engagerad personal är vägen till framgång? Om du dessutom besitter ett affärsmässigt tänk och har ett hjärta som klappar för att ge god service - Då är det dig vi söker!
Med målet att varje KICKS butik skall vara den ultimata skönhetsdestinationen söker vi butikschefen med stort intresse för affären och som stimuleras av att se sina medarbetare lyckas nå uppsatta mål och utvecklas i sitt arbete.
Om rollen
Du är en given ledare i ett säljande team. Du är tydlig i din kommunikation och arbetar aktivt med coachning och feedback
Du har ansvaret för att alla kunder som besöker butiken blir behandlade med Top Class Service och att varje besökare får en lustfylld köpupplevelse. Som butikschef arbetar du mesta delen av din tid operativt på golvet tillsammans med teamet. Du ansvara också för bland annat schemaläggning, medarbetarsamtal, teammöten, mål- och resultatdiskussioner. Du har fullt ansvar för butiksdriften, att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt marknadsplan samt att gällande resultatmål, nyckeltal och budget uppnås.
Nyckelord för dig vi letar efter är: ambitiös, professionell, energisk och strukturerad. Du är redo att göra KICKS till en butik som kunderna älskar!
Vidare är du en engagerad och motiverande person med intresse för affären och som verkligen önskar att jobba för KICKS. Du tycker om att jobba i ett högt tempo i ett dynamiskt företag där du kan vara med och påverka utvecklingen. Du inser vikten av att vara en förebild i alla lägen. Du motiveras och drivs av att se andra lyckas!
Som ansvarig har du ett varierande schema där du arbetar olika typer av pass, baserat på vad verksamheten har för behov. Vi ser att du arbetar minst en kväll i veckan, samt minst en helg i månaden. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Vi söker dig som:
* Är kund- och resultatorienterad
* Ser tillgänglighet för medarbetare som en självklarhet i ditt arbete
* Har erfarenhet av att coacha och utveckla ett säljteam mot utmanande säljmål
* Är strukturerad och lösningsorientrad
* Har ledarerfarenhet från detaljhandeln där du haft fullt budget- och personalansvar
* Har god insikt i detaljhandelsavtalet
* Har ett stort intresse för såväl försäljning som våra produkter
* Behärskar att arbeta i flera olika datorsystem som t.ex. Office 365
Vi erbjuder dig möjligheten att:
* Vara med och leda KICKS utveckling
* Leda och utveckla medarbetare
* Utveckla dig själv som ledare
* Ta del av utbildningar via många olika leverantörer Publiceringsdatum2025-09-17Övrig information
På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter.
I samband med denna rekrytering samarbetar KICKS med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Malin Niklasson.
Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt då vi håller intervjuer löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
KICKS är den ultimata skönhetsupplevelsen! När du kommer till oss kan du vara säker på att du är i goda händer. Våra proffsiga beautyexperter i butik och på vår kundservice är alltid där för att guida, hjälpa och stötta - var du än är på din skönhetsresa.
Som Nordens ledande skönhetskedja har vi 230 butiker samt e-handel i Sverige, Norge och Finland. Hos oss hittar du ett brett sortiment, proffsiga skönhetsbehandlingar, en av Nordens största kundklubbar inom skönhet och massor av inspiration både online och på sociala medier. Vårt mål är att inspirera alla att utforska sin egen unika skönhet. Välkommen till oss på KICKS! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503), http://www.retailrecruitment.se Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 46 71 00 Jobbnummer
9514404