Kicks Strömstad Söker Butikschef
KICKS Strömstad söker en passionerad ledare med känsla för både affär och människor!
Vill du leda en butik med högt tempo, glada kunder från både Sverige och Norge - och ett team som älskar skönhet och service?
Nu söker vi en Butikschef till KICKS i Strömstad - en roll för dig som drivs av att skapa resultat genom andra och som vill göra skillnad i en butik där det verkligen händer!
Om rollen
Som butikschef hos KICKS Strömstad leder du ett engagerat team i en av västkustens mest intensiva butiker - särskilt under sommar- och semestertider.Du är en närvarande ledare som coachar i vardagen, följer upp resultat och skapar en arbetsmiljö där både kunder och medarbetare trivs.
Du arbetar operativt på golvet, men har även fullt ansvar för:
Butikens försäljning, resultat och budget
Personalplanering, utvecklingssamtal och rekrytering
Att driva kampanjer, nyheter och aktiviteter enligt marknadsplan
Att utveckla teamet mot stark kundservice och höga försäljningsmål
Vi tror att du:
Har erfarenhet som butikschef eller ställföreträdande chef inom detaljhandel (gärna skönhet, mode eller livsstil)
Är coachande, strukturerad och älskar försäljning
Har ett naturligt driv och inspirerar andra
Vill vara del av KICKS fortsatta resa mot att bli Nordens ledande skönhetsdestination
Vi erbjuder dig:
En spännande vardag i en dynamisk butik med säsongsvariation och hög puls
En arbetsgivare som satsar på intern utveckling och utbildning
Möjlighet att påverka butikens resultat och driva lokala initiativ
Trygga anställningsvillkor och en kultur där vi firar framgång tillsammans
Om KICKS Strömstad
Butiken är centralt belägen och har ett engagerat team med många återkommande kunder - både lokala och norska. Här blir du en nyckelperson i att utveckla butiken och driva verksamheten framåt. Publiceringsdatum2026-02-04Övrig information
På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter.
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Frågor? Kontakta rekryteringskonsult Malin Niklasson, Retail Recruitment, 0705-46 71 00.
Varmt välkommen med din ansökan!
KICKS är den ultimata skönhetsupplevelsen! När du kommer till oss kan du vara säker på att du är i goda händer. Våra proffsiga beautyexperter i butik och på vår kundservice är alltid där för att guida, hjälpa och stötta - var du än är på din skönhetsresa.
Som Nordens ledande skönhetskedja har vi 230 butiker samt e-handel i Sverige, Norge och Finland. Hos oss hittar du ett brett sortiment, proffsiga skönhetsbehandlingar, en av Nordens största kundklubbar inom skönhet och massor av inspiration både online och på sociala medier. Vårt mål är att inspirera alla att utforska sin egen unika skönhet. Välkommen till oss på KICKS! Så ansöker du
