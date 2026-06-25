Key Account Team
Wildlife Garden AB / Säljarjobb / Båstad Visa alla säljarjobb i Båstad
2026-06-25
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Vi växer och söker nu en erfaren och driven
Key Account team leader!
Wildlife Garden Ab är ett familjeägt företag som grundades 2005 i Båstad.
Företagets signum är funktionella och natursköna designföremål för hem och trädgård. Naturen ligger oss varmt om hjärtat och vi lägger ner mycket tid och kraft att ta fram produkter med omtanke för människan och naturen.
Vi är idag 13 medarbetare på vårt huvudkontor i företagsbyn i Båstad, och vi har tre medarbetare i Kina. Här finns en hjälpsam och engagerad kultur, där vi delar kunskap, hjälps åt över avdelningsgränserna och har nära till beslut. Omsättningen ligger på 50 miljoner kr med en stabil och långsiktig tillväxt. Vi samarbetar med över tusen återförsäljare från Europa till Australien, 85% av vår försäljning är export.
Brinner du för att bygga relationer, skapa affärer och göra verklig skillnad för dina kunder? Gillar du att ta eget ansvar, driva processer framåt och samtidigt vara en viktig del av ett engagerat team?
Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en affärsdriven Key Account Manager som trivs med stort eget ansvar och som ska leda säljavdelningen.
Som teamleader ska du leda, stimulera och utveckla vår försäljningsavdelning. Ni ska tillsammans se till att våra försäljningsmål nås och du ska utveckla kundrelationer och marknader i hela Europa.
Hos oss blir du en del av ett prestigelöst och affärsfokuserat team där varje individ bidrar till helheten. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål och hanterar både möjligheter och utmaningar med stort driv och ett tydligt resultatfokus.
Vi erbjuder dig:
Chansen att arbeta i ett växande företag med ett dedikerat och motiverat team som ständigt arbetar för utveckling och tillväxt.
Ett stort eget ansvar och mycket frihet att driva utvecklingen av vår försäljningsavdelning tillsammans med våra tre säljare.
Möjlighet att påverka affärsutveckling, strategi och framtida tillväxt.
Ett starkt stöd från marknadsavdelningen och en ständigt växande produktportfölj med två lanseringar per år.
En internationell och entreprenöriell organisation med korta beslutsvägar.
Möjlighet att växa tillsammans med bolaget och på sikt bygga eller leda ett större säljteam.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av Key Account Management eller försäljning med eget affärsansvar.
Har erfarenhet från inrednings- och designbranschen samt internationella relationer.
Är van att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift. Franska och Tyska är en merit.
Är affärsmässig, analytisk och strukturerad och har stark projektledningsförmåga och driver ditt arbete självständigt.
Trivs i en entreprenöriell miljö där initiativförmåga och eget ansvar är nödvändigt.
Har ledarskapserfarenhet och tycker om att stimulera, uppmuntra och motivera kollegor.
Aldrig ger upp och har ett oerhört engagemang i ditt arbete.
Har erfarenhet av att arbeta mot budgetmål, noggrant följa statistik och nå försäljningsmål.
Har erfarenhet av CRM-system och god vana av Office-paketet.
Har B-körkort
I din yrkesroll kommer du att:
Ansvara för och vidareutveckla relationerna med företagets befintliga nyckelkunder.
Fungera som teamleader för vårt säljteam och utveckla försäljningen hos befintliga kunder.
Fokusera på att utveckla teamets prestation, stärka försäljningsarbetet och säkerställa att säljarna når uppsatta mål.
Arbeta aktivt med affärsutveckling och införsäljning samt identifiera nya affärsmöjligheter och på sikt utveckla nya försäljningskanaler.
Planera och genomföra kampanjer och aktiviteter med tydligt kommersiellt fokus.
Driva sortimentsutveckling genom att presentera och förankra lanseringar, produktnyheter och kategoriförslag hos kunderna.
Fungera som företagets ögon och öron på marknaden genom att följa konsumenttrender, konkurrenter och marknadsutveckling.
Resa och arbeta på mässor runt om i Europa.
Du förväntas ha ett tydligt affärsdriv och vara trygg i att analysera resultat, identifiera förbättringsområden och omsätta insikter till konkreta aktiviteter. Rollen kräver ett nära samarbete med kollegorna på säljavdelningen, samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken och se helheten ur ett strategiskt perspektiv.
Du rapporterar till VD. Vårt kontor ligger i Båstad och tjänsten kräver 100% på plats förutom vid resor i tjänsten.
Skicka ansökan till: helena@wildlifegarden.se
Tillträdesdag/datum/månad. Gärna Augusti eller så fort det går.
Senaste ansöknings datum: 15 Augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Via mail
E-post: Helena@wildlifegarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Key Account Teamleader". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wildlife Garden AB
(org.nr 556659-9451)
Ängelholmsvägen 263 (visa karta
)
269 42 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wildlife Garden AB Jobbnummer
9979797