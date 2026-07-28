Skogsstyrelsen söker verksjurister
Skogsstyrelsen / Juristjobb / Jönköping Visa alla juristjobb i Jönköping
2026-07-28
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Är du jurist med bred erfarenhet från offentlig sektor? Har du juridisk kompetens utifrån att ha arbetat kvalificerat med förvaltningsrätt, regeringsuppdrag, frågor med EU-rättslig anknytning, offentlighet och sekretess och kanske tidigare bistått en organisation med juridiska frågeställningar kring digitalisering?
Det händer mycket inom det skogliga området och därför behöver vi förstärka Rättsenheten med ytterligare två verksjurister. På enheten arbetar för närvarande elva verksjurister samt enhetschef. Arbetsuppgifterna är varierande och rör ett stort antal rättsområden. Vi arbetar aktivt med bland annat bevakning av rättsutvecklingen och bistår myndigheten i samband med implementering av ny lagstiftning, besvara remisser och lämna yttranden av olika slag. Enheten stöttar också myndigheten vid framtagande av styrande och stödjande dokument. Vi behöver nu förstärkning inom framför allt EU-rätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt digitalisering.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som verksjurist kommer du att arbeta med att ge internt kvalificerat juridiskt stöd inom myndigheten. Arbetet är omväxlande och du arbetar ofta i team med kollegor från olika yrkeskategorier.
En verksjurist arbetar i huvudsak med att:
Delta i och ge stöd i samband med regeringsuppdrag samt remiss- och utredningsarbeten
Ge stöd i andra på myndigheten förekommande frågor, exempelvis avtalsrätt, offentlighet och sekretess, upphandling och skadestånd
Delta i och ge stöd i myndighetens arbete med föreskrifter
Hålla juridiska utbildningar inom myndigheten
Arbeta med övergripande utvecklingsarbeten inom myndigheten
Ge stöd i ärendehandläggning, däribland att skriva yttranden och att ge stöd i samband med rättsprocesser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Svensk juris kandidat- eller juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng)
Flera års aktuell erfarenhet av arbete som jurist inom offentlig sektor
Aktuell erfarenhet av att ha arbetat kvalificerat med EU-rätt och digitaliseringsfrågor
Mycket goda kunskaper i förvaltningsrätt
Mycket goda kunskaper i offentlighet och sekretess
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du:
Är notariemeriterad och/eller har arbetat som beredningsjurist eller föredragande vid domstol
Har haft en aktiv roll som jurist i verksamhetsutvecklande arbete
Har arbetat med frågor kopplat till informationssäkerhet
Har erfarenhet av arbete med annan lagstiftning inom Skogsstyrelsens verksamhetsområde.
För att passa väl i rollen som verksjurist hos oss behöver du ha viljan att sätta dig in i nya rättsområden, tycka om att tänka analytiskt och kunna arbeta strukturerat under tidspress. Du behöver vara ansvarstagande, drivande och ha förmågan att se till helheten, men även kunna vara flexibel när förutsättningar ändras. Du behöver ha en hög rättslig kompetens och förmåga att omsätta den i praktiken. Det är självklart för dig att problemlösningsarbete ska föras framåt på ett konstruktivt och prestigelöst sätt. Du trivs i samarbetet med kollegor och har förmågan att kommunicera resultatet av de juridiska bedömningar och ställningstaganden som gjorts.
Hos oss blir du en representant för myndigheten och förväntas utöva din yrkesroll med integritet och inge ett gott förtroende.
Självklart delar du den statliga värdegrunden.
Låter beskrivningen som något för dig? Ta chansen att bli en del av vår myndighet där vi erbjuder spännande arbetsuppgifter som utmanar och stimulerar!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stationeringsort
Myndighetens jurister är idag placerade i Jönköping, Växjö, Skövde, Borås och Göteborg. Därför finns det fördelar med stationering på någon av dessa orter.
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Välkommen till Skogsstyrelsen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612), https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Skogsstyrelsen (visa karta
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551 83 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skogsstyrelsen Kontakt
Rickard Åman, ST 010-1721779 Jobbnummer
10013942