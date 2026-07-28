Business System Owner till Dahl
Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-28
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Vill du leda systemprojekt nära affären och påverka hela supply chain-flödet? Här får du en central roll i att utveckla och förbättra Dahls systemlandskap.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Dahl.
Om företaget Dahl är Sveriges ledande handelsbolag för flöden inom VS, mark & VA, kyla, industri och fastighet. Med över 100 års erfarenhet hjälper de sina kunder att få vardagen att fungera, från leverans till installation och drift.
Från det automatiserade centrallagret i Bålsta distribuerar Dahl dagligen till omkring 4 000 orter i Sverige. Majoriteten av leveranserna sker idag fossilfritt med hjälp av en fordonsflotta som drivs av biogas, el eller HVO100. Verksamheten omfattar även ett åttiotal butiker runt om i landet.
I rollen som Junior Business system owner tillhör du Supply Chain Development, ett team på tio personer bestående av processledare, processägare och testkoordinator. Teamet arbetar nära både IT och den operativa verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du i gränslandet mellan verksamhet och IT. Du ansvarar för att utveckla, förbättra och samordna systemlösningar kopplade till Dahls supply chain-flöden. Rollen är affärsnära och innebär att du driver projekt, analyserar behov och säkerställer att lösningarna fungerar i praktiken.
Du samarbetar tätt med både verksamheten, IT-avdelningen och externa leverantörer. En viktig del av arbetet är att förstå verksamhetens krav och översätta dessa till konkreta systemkrav, samt att följa upp och etablera lösningar i test- och produktionsmiljöer.
Systemlandskapet består av flera system kopplade till logistik, lager och inköp. Här kommer du att arbeta med både större och mindre lösningar, inklusive avancerade automationsflöden.
Du kommer bland annat att:
Leda och samordna projekt inom systemuppgraderingar, integrationer och förändringar
Samla in, analysera och omsätta affärsbehov till krav mot IT och leverantörer
Säkerställa att systemen uppfyller compliance- och säkerhetskrav
Driva förbättringsinitiativ inom digitalisering och automatisering av supply chain-flöden
Säkerställa att systemlösningar är integrerade och stödjer verksamhetens mål över tid
Delta i leverantörsdialoger och bidra i både taktiska och strategiska forum
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, logistik eller supply chain
Minst tre års erfarenhet av arbete med system kopplade till logistik, lager eller supply chain
Erfarenhet av kravhantering och att översätta verksamhetsbehov till systemkrav
Erfarenhet av att driva projekt eller förbättringsarbete
Erfarenhet av IT-system kopplade till logistikprocesser och lagerstyrning som WMS, TMS och inköpssystem exempelvis Astro, Centiro, Relex , Pipechain eller Infor M3
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
För att passa i rollen tror vi att du arbetar strukturerat och har förmåga att driva arbete framåt även när flera initiativ pågår samtidigt. Du är bekväm i dialog med olika delar av verksamheten och kan hantera situationer där det finns flera perspektiv och prioriteringar.
Du trivs med att ta ansvar för att sätta dig in i komplexa flöden och har tålamod att bygga förståelse över tid. Samtidigt har du ett eget driv och en vilja att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Rollen kräver också att du kan vara neutral i diskussioner och driva projekt framåt även när det finns olika viljor.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Bromma
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7829887-2119395". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10013941