Distriktsansvarig till Stockholm med omnejd
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Stockholm Visa alla kassapersonalsjobb i Stockholm
2026-07-28
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Distriktsansvarig till distrikt Stockholm
Vi söker nu dig som vill arbeta som Distriktsansvarig i distrikt Stockholm.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och med ledaregenskaper, samt att du behöver tycka om att arbeta och röra dig i kroglivet. Du behöver dock inte ha några förkunskaper i arbetet som croupier då vi erbjuder kostnadsfri utbildning för vår personal.
Du som person vill vara en aktiv del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gästerna för att skapa en trevlig stämning.
I arbetet som DA har du ett personalansvar, du är ansvarig för att utveckla och driva distriktet framåt, hålla kontakt med våra samarbetspartners, vara en god ambassadör för Cherry lokalt, samt att arbeta som croupier bakom våra bord.
Som DA måste du vara flexibel då arbetet omfattar både dag och kväll/natt arbete.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Tjänsten är varierande men omfattar i snitt en heltidstjänst. Arbetet är förlagt både på vardagar och helger.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämnar du enkelt din ansökan på vår hemsida genom att klicka på "sök tjänsten" här nedan.
För frågor om tjänsten kan du kontakta My Öberg via mail my.oberg@cherry.se
eller telefon 0723-27 24 32
Följ oss gärna på Instagram: @cherryspelgladje
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet av Landbaserat Kommersiellt spel och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och Cherry Spelglädje har 600 anställda, dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806)
Nybrogatan 87 (visa karta
)
114 41 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013944