Key Account Manager Wholesalers
2025-10-29
Är du redo att ta fullt ägandeskap och driva Celsius mot att bli det självklara valet inom energidrycker i grossistkanalen?
Celsius söker en driven, proaktiv och resultatinriktad Key Account Manager för Grossister. Vi har vuxit explosionsartat och behöver nu dig som vill sätta din prägel på en av marknadens hetaste dryckeskategorier. Om du trivs i en entreprenöriell miljö och stimuleras av ambitiösa och utmanande mål, kan detta vara din nästa karriärflytt!
Vi letar efter en teamorienterad och inflytelserik person som inspirerar tvärfunktionella team och kunder. Du kommer att rapportera till Försäljningschef Sverige, och ingå i ett team på 6 personer.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett starkt och globalt varumärke i en snabbrörlig och framgångsrik organisation där resultat uppmärksammas. Vi erbjuder en central och strategisk roll med stor frihet och möjlighet att påverka affären direkt, konkurrenskraftiga villkor, och en arbetsmiljö som uppmuntrar till personlig utveckling och entreprenörsanda. Dessutom får du engagerade kollegor och ett dynamiskt samarbete över funktionerna.
Ansvarsområden
Utveckla och implementera gemensamma affärsplaner och strategiska kategoriprojekt i partnerskap med kunderna.
Leda kontraktsförhandlingar gällande prissättning, sortiment, kampanjer och villkor för att maximera värde och konkurrenskraft.
Bygga och bibehålla starka, förtroendebaserade relationer med nyckelbeslutsfattare för att säkerställa långsiktiga partnerskap.
Samarbeta övergripande med marknadsföring, handelsmarknadsföring, logistik och fältförsäljning för att säkerställa förstklassig implementering.
Leverera noggranna prognoser, försäljningsmål och prestandaanalyser. Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som KAM är en fördel, men stark fältsälj- eller regional kontoerfarenhet med ambition att kliva in i en KAM-roll är också relevant.
Tidigare erfarenhet inom FMCG, drycker, livsmedel eller en relaterad konsumentvaruindustri.
Dokumenterad erfarenhet av att driva försäljningstillväxt, hantera kundrelationer och leverera resultat.
Bekväm med att använda data och insikter för att styra beslut, planera åtgärder och rapportera resultat.
Starka förhandlingsfärdigheter och kommersiell insikt, med en bevisad förmåga att hantera förhandlingar och avsluta affärer.
Erfarenhet inom dryckeskategorin, med grossister eller servicehandelskanaler är ett plus.
Vi söker dig som har en bevisad förmåga att arbeta metodiskt med tydlig planering och uppföljning , samt är skicklig på att hantera flera prioriteringar och utföra med precision.Om företaget
Celsius Sweden AB
Celsius grundades i USA 2004. Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken för aktiva människor i Norden och världen. Den lanserades för första gången i Sverige 2009 - vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin funktionella drycker och energidrycker med stor framgång på dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym. Celsius är, och har alltid varit helt vegansk och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. Celsius innehåller sju olika vitaminer och därtill grönt te, ingefära, guarana och koffein. Celsius finns idag i över 25 länder, har över 1000 anställda globalt varav ca 70 st i Sverige
