Key Account Manager VS, placering Stockholm
Ahlsell Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahlsell Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.
På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Ahlsell söker en affärsdriven Key Account Manager till VS
Här får du möjlighet att arbeta med några av våra största kunder, utveckla lönsamma affärer och bidra till en mer hållbar och effektiv installationsbransch.
Som Key Account Manager inom VS blir du en nyckelperson i arbetet med att stärka och utveckla affären med våra strategiska kunder - både nationellt och regionalt. I rollen ansvarar du för att driva tillväxt och utveckla långsiktiga relationer med Ahlsells nyckelkunder inom VS. Uppdraget handlar om nationella KAM-konton med centralt inköp och rikstäckande prisstruktur, samt regional större kunder i Region Stockholm där lokal kundkännedom inom VS och branscherfarenhet är avgörande.
Du arbetar nära både den lokala organisationen och andra delar av Ahlsell för att säkerställa att kunderna får rätt stöd i varje steg. Rollen handlar lika mycket om affärsutveckling och relationsbyggande som om att förstå kundens behov och skapa värde över tid.
För att lyckas i den här rollen är det ett krav:
- att du har flera års erfarenhet av komplex B2B-försäljning, gärna från installations- eller industribranschen, teknisk distribution eller liknande miljö.
- att du har erfarenhet av att arbeta med KAM-kunder, avtalsförhandlingar och nationella avtal.
Har du dessutom en bakgrund inom VS-området - exempelvis som säljare, projektledare eller hos en entreprenör - ser vi det som meriterande.
Du är affärsmässig, nyfiken och trygg i att arbeta både strategiskt och operativt. Du har ett modernt synsätt på försäljning och använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbetssätt - för att skapa insikter, effektivisera samarbeten och utveckla kundrelationer. Du trivs med att bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer och har ett affärsmannaskap präglat av ansvar, enkelhet och öppenhet samt förmågan att se kundens helhet och identifiera nya affärsmöjligheter.
Hos Ahlsell får du en central roll i ett starkt VS-team med tydligt kundfokus, möjlighet att påverka och utveckla erbjudandet inom ett område med stor potential samt en kultur där vi vinner tillsammans - med engagemang, samarbete och stolthet i det vi gör.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Facklig kontakt: Lena Bergman. lena.bergman@ahlsell.se
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta KAM-chef Håkan Dahl. hakan.dahl@ahlsell.se
Välkommen med din ansökan senast 20260228
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), http://www.ahlsell.se/ Kontakt
Håkan Dahl hakan.dahl@ahlsell.se Jobbnummer
9764455