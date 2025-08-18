Key Account Manager till J Bil
Starfinder AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Starfinder AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi på J BIL en affärsdriven och målinriktad Key Account Manager med fokus på transportbilar till vår anläggning i Vällingby. Hos oss får du inte bara en nyckelroll i ett växande team utan du blir en del av en kultur som sätter både kundnöjdhet och medarbetarnas välmående främst.
Vi är ett värderingsstyrt företag där varje individ får ta ansvar, påverka och utvecklas. Som en del av Wismo Group har vi en stark tro på tillväxt, innovation och medarbetardrivna initiativ - här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Om tjänsten
I rollen som KAM- säljare arbetar du med hela försäljningsprocessen, från första kundkontakt till färdig leverans av fordon. Du bygger din egen kundportfölj och samarbetar både internt och externt för att skapa skräddarsydda lösningar. Som auktoriserad återförsäljare för Peugeot, Citroën, Opel och Mitsubishi, representerar du starka varumärken och guidar kunderna till flexibla lösningar och attraktiva transportbilsprogram.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Nykundsbearbetning och aktiv försäljning mot företagskunder
Hantering av ramavtal och volymaffärer
Leda hela försäljningsprocessen och koordinera anpassning av fordon med leverantörer.
J Bil finns etablerade i Stockholm, Göteborg och Lund. Din arbetsplats är vår anläggning i Vällingby men dina kundkontakter sträcker sig över hela norra Stockholm.
Din profil Vi söker dig som är professionell, lösningsorienterad och alltid har kunden i fokus. Du trivs i en miljö där tempot är högt och där dagarna är varierade, samt du har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Med ett genuint intresse för både bilar och affärer är du en naturlig rådgivare som bygger förtroende. Erfarenhet av transportbilar är meriterande.
Om du är målmedveten, gillar att ta ansvar och drivs av att bygga affärer över tid - då kommer du att trivas hos oss!
Kvalifikationer
Du talar och skriver obehindrat på svenska
Innehar B- Körkort
Erfarenhet inom försäljning
Vi erbjuder dig
Med ett brett sortiment, kvalitativa produkter och service i världsklass ger vi dig de bästa förutsättningarna för att lyckas och växa i din roll. Du kommer tillhöra ett team med lång och gedigen erfarenhet där styrkan är laget. Genom kunskap, engagemang och professionellt stöd hjälper vi dig att skapa verkligt mervärde för dina kunder och du får chansen att utvecklas till en av marknadens mest framstående KAM- säljare.
I denna rekrytering samarbetar vi med Starfinder. Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Amanda Svenberg, 076 009 77 46. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Arbetsplats
Starfinder Kontakt
Amanda Svenberg amanda.svenberg@starfinder.se 08-502 787 68 Jobbnummer
9463744