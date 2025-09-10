Key Account Manager till Ikano Bank
2025-09-10
Rollen som Key Account Manager
Som Key Account Manager på Ikano Bank utgör du en viktig del av säljavdelningen där du förväntas bidra aktivt till att uppnå bankens höga tillväxtmål, både på kort och lång sikt.
Du kommer att vara en del av Ikano Banks kommersiella B2B-team, där man skapar möjligheter för ett bättre liv genom att erbjuda bank- och finanstjänster. Ikano Bank gör det med olika perspektiv, naturlig nyfikenhet och ett långsiktigt fokus. Det här är en unik möjlighet till större ansvar och framtida utveckling. Nu hoppas de uppnå fantastiska saker tillsammans med dig. Ikano Bank skapar lösningar som förenklar finansiering Du kommer att arbeta proaktivt för att upprätthålla och utveckla bankens samarbeten med såväl partners som kunder. I rollen kommer du att arbeta nära olika avdelningar inom Ikano Bank och även leda och samordna kontakten med partners och kunder för att utveckla starka och effektiva relationer. Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter: - Prospektering av nya partners och slutkunder - Utveckla Ikano Banks erbjudande i linje med partners behov över tid - Förbereda och presentera affärsmöjligheter - Optimera lönsamheten i relation till försäljningen - Samarbeta med olika avdelningar inom organisationen för att optimera affärsprocesser och effektivitet
Ikano Bank erbjuder dig: I händelsernas centrum kommer du att ha en aktiv roll i olika beslutsforum, representera Ikano Bank gentemot externa partners och skapa en stark grund för vidare utveckling. Denna roll är mer än vad som syns vid första anblick; du får möjlighet att tänja gränser och påverka ditt dagliga arbete - allt inom en omtänksam och öppen kultur där man lever bankens värderingar, arbetar hårt, har roligt och verkar med ett långsiktigt perspektiv. Här, på Ikano bank, uppstår möjligheter och tillväxt följer! Är du rätt person för Ikano? För att lyckas i denna roll motiveras du av att leverera partnerfokuserade lösningar baserade på kundernas behov. Du har utmärkta kommunikationsförmågor och tycker om att bygga starka kundrelationer. Du drivs av att hitta nya lösningar och övervinna hinder för att uppnå önskade resultat. Du har förmågan att arbeta i team och bidra till att leva Ikano Banks värderingar. I denna rekrytering ser vi gärna en bakgrund inom entreprenadbranschen eller den industriella sektorn. Krav: - Erfarenhet av försäljning och key account management (gärna inom entreprenad- och/eller industrimaskiner). - Dokumenterad förmåga att skapa, utveckla och stärka kundrelationer. - Kundfokuserad och målinriktad. - Har ett strategiskt, analytiskt och helhetsperspektiv. - Utmärkta kommunikations- och presentationsfärdigheter. - Flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift. - Förmåga att arbeta i team och i enlighet med Ikano Banks värderingar om enkelhet och sunt förnuft.
Ansök nu Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub, och mail angående tjänsten går genom A-hub. Ansök genom att klicka på "Ansök" nedan. Tänk på att vi lägger stor vikt vid din motivation och ditt intresse för tjänsten. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har specifika frågor om tjänsten kommer ansvarig rekryterare att svara på dem.
Övrig informationAnställningsform: Fast med provanställning. Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag, kontorstider. Plats: Stockholm, inklusive resor inom landet i tjänsten.
Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande
Löpande urval av CV
Telefonintervju med A-hub
Digital intervju med A-hub
Intervju hos företaget
Referenstagning
Erbjudande
Om Ikano Bank Ikano Bank skapar möjligheter för ett bättre liv genom att erbjuda enkla, rättvisa och prisvärda tjänster som möjliggör en sund ekonomi för både privatpersoner och företag. Vårt erbjudande inkluderar spar- och låneprodukter för konsumenter, försäljningsstöd för återförsäljare samt leasing- och factoringlösningar för företag. Ikano Bank är verksam i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland och Österrike och är en del av Ingka Group. Bankens huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult, där verksamheten en gång grundades. Ersättning
