Key Account Manager till Elcor
2026-01-05
Elcor är en ledande aktör inom el- och automationslösningar och erbjuder kompletta tjänster inom automation, kraft och service. Genom hög teknisk kompetens, kvalitet och långsiktiga kundrelationer fortsätter Elcor att växa på marknaden.
Hos Elcor blir du en del av ett engagerat och kunnigt team där teknik, affärsmässighet och kundfokus står i centrum.
Om rollen
Som Key Account Manager får du en central roll i Elcors fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att utveckla och förvalta kundrelationer samt att driva affärer genom hela försäljningsprocessen från behovsanalys och tekniska lösningsförslag till offertarbete, förhandling och avslut.
Rollen kombinerar teknisk förståelse med affärsmässighet, och du blir en viktig del i att säkerställa att kunderna väljer rätt lösning utifrån både tekniska och ekonomiska förutsättningar.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Kontakta, bygga och underhålla relationer med både nya och befintliga kunder
Identifiera kundbehov och presentera tekniska lösningar inom automation, kraft och service
Ta fram offerter, kalkylera och sätta rätt priser för att möta mål för omsättning och lönsamhet
Genomföra förhandlingar och driva affärer till avslut
Planera och koordinera aktiviteter genom hela säljprocessen
Skapa förutsättningar för lyckade projekt och vidta åtgärder för att minimera risker
Samla in kundfeedback och marknadsinformation till försäljningschef
Uppdatera kundregister och sales pipeline i CRM samt arbeta enligt Elcors processer
Samarbeta med flera enheter i organisationen för bästa kundupplevelse
Vara tillgänglig för kunder via telefon och mejl i det dagliga arbetetProfil
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har relevant utbildning inom teknisk försäljning
Har teknisk utbildning inom el och/eller automation
Har dokumenterad erfarenhet av teknisk försäljning, offertarbete och kalkylering
Har erfarenhet av att sälja el- eller automationslösningar inom entreprenad, tillverkningsindustri eller närliggande branscher
Har vana av att läsa och tolka tekniska ritningar och specifikationer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Har god struktur, förmåga att prioritera och goda IT-kunskaper (Office, affärssystem, CRM)
Du är en affärsmässig, förtroendeingivande och relationsskapande person som trivs i en roll där teknik och försäljning möts.
Förmåner
Elcor erbjuder:
Kollektivavtal
Tjänstebil eller förmånsbil
Friskvårdsbidrag
Tillgång till företagshälsovård

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och live föreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Elcor AB med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se
