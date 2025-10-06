Key Account Manager till Cloudwiser!
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Cloudwiser är en av Sveriges ledande återförsäljare inom kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer och operatörer erbjuder vi moderna lösningar som gör skillnad. Nu tar vi nästa steg och etablerar oss i Göteborg - och söker därför dig som vill vara med från start och bygga upp vår verksamhet i regionen. En person som triggas av att skapa affärer, bygga relationer och som vill ha möjlighet att på sikt kliva in i rollen som platschef.
Vi är ett sammansvetsat team med lång erfarenhet från telefoni- och IT-branschen. Flera av oss har en bakgrund inom idrott, och därför präglas vår kultur av engagemang, tempo och ett starkt målfokus.
Din roll
Som Account Manager har du ansvar för hela säljprocessen, från att identifiera nya affärsmöjligheter till att utveckla långsiktiga kundrelationer. Du arbetar med marknadens starkaste tjänster inom kommunikation och IT, och får vara med och forma Cloudwisers närvaro i Västsverige. Det här är en roll för dig som vill kombinera affärsutveckling med försäljning samtidigt som du trivs med att bygga något från grunden. På sikt finns goda möjligheter att växa in i rollen som platschef för kontoret i Göteborg.
Vi erbjuder:
• Attraktiv lönemodell med stabil grundlön, provision och bonussystem.
• Möjlighet att påverka, bidra med egna idéer och sätta prägel på ett nytt kontor.
• Ett modernt bolag med drivna kollegor och stark teamkänsla.
• Resor, inspiration och utvecklingsmöjligheter längs vägen.
Personprofil
Vi söker dig som:
• Drivs av att göra affärer och ser utmaningar som möjligheter.
• Älskar att arbeta mot uppsatta mål - och att överträffa dem.
• Har högt tempo, energi och en vinnarskalle.
• Är prestigelös, ärlig och bygger förtroende hos andra.
• Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning.
Har du dessutom erfarenhet från telekombranschen eller en idrottsbakgrund är det ett stort plus.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott och föreningsliv - är vår samarbetspartner.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Oscar Backman på Oscar.backman@performiq.se
.
Välkommen in med din ansökan redan idag - och var med och bygg Cloudwiser Göteborg från grunden!
