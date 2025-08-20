Key Account Manager Media & Kommunikation
Key Account Manager - Media & Kommunikation
Vill du arbeta med några av branschens största och mest välkända kunder? Vi söker en erfaren Key Account Manager som vill ta en nyckelroll i att utveckla långsiktiga affärsrelationer och skapa mätbara resultat.
Som KAM får du ansvar för en egen kundportfölj med fokus på strategisk utveckling. Du kommer att driva komplexa säljprocesser, identifiera nya möjligheter och presentera skräddarsydda lösningar som möter kundernas behov - oavsett om det handlar om traditionella mediekanaler eller innovativa digitala satsningar.
I rollen samarbetar du nära med interna specialister och kreativa team för att säkerställa att leveransen håller högsta klass. Du fungerar som en rådgivande partner till kunderna och blir en central del i deras tillväxtresa.
Vi söker dig som:
Har flera års dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media, reklam, digitala plattformar eller närliggande områden.
Är van att arbeta med större kunder på strategisk nivå och trivs med att bygga långsiktiga partnerskap.
Har en stark kommersiell ådra, god förmåga att förstå kundernas affärsmål och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Är självgående, professionell och trygg i förhandlingar på hög nivå.
Hos oss får du en dynamisk roll i en bransch som befinner sig i ständig förändring. Vi erbjuder en miljö där affärsmannaskap kombineras med innovation och där du får möjlighet att påverka såväl din egen utveckling som våra kunders framgång.Publiceringsdatum2025-08-20Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
