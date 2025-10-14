Key Account Manager - mot norska marknaden
2025-10-14
This position is part of a discreet recruitment process and headhunt that we are conducting on behalf of a leading and well-renowned company in the industry. Due to the business-critical and strategic nature of the recruitment, the company has chosen to remain anonymous at this initial stage. This is to ensure discretion both internally and externally. Full details about the organization, its name, operations, and recruitment goals will be disclosed at a later stage to candidates who advance in the process. All applications are handled with strict confidentiality.
Key Account Manager - norsktalande - försäljning mot den norska marknaden (Stockholmsbaserad)
För kunds räkning söker Talent & Partner
Vi söker dig som vill ta nästa kliv i karriären inom medieförsäljning - och arbeta med ett ledande kvalitetsmedia med stark förankring i den norska marknaden. Bolaget är en del av en internationell mediekoncern med verksamhet i 42 länder och publicerar innehåll i flera kanaler: print, digitalt och mobilt. Du kommer att utgå från kontoret i Stockholm men arbeta dedikerat mot den norska marknaden.
Om rollen
I rollen som Key Account Manager blir du en nyckelperson i vårt mediabyråteam. Du ansvarar för att utveckla och vårda relationer med våra viktigaste kunder - både norska annonsörer och mediabyråer - och säkerställer att våra lösningar ger bästa möjliga effekt i alla kanaler.
Du har eget budgetansvar samt individuella aktivitetsmål och ingår i ett team med ett gemensamt säljansvar. Rollen kräver att du är affärsdriven, kreativ och har ett stort intresse för att förstå kundernas affär.
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av försäljning inom media (digitalt är ett krav)
Dokumenterad framgång i arbete med mediabyråer eller direktkunder
Mycket god kommunikativ förmåga på norska och svenska
Vana av att presentera lösningar, förhandla och skapa långsiktiga relationer
Goda kunskaper i PowerPoint och Excel
Som person är du
Målmedveten, självgående och lösningsorienterad. Du gillar ett högt tempo och utmanas av att skapa mervärde för både kund och affär.
Vi erbjuder dig
En plats i en av branschens mest prisbelönta säljorganisationer
Tydlig individuell coachning och möjlighet till utveckling
Kreativ arbetsmiljö i centrala Stockholm
Arbete med ett starkt internationellt varumärke med fokus på tillväxt på den norska marknaden
Skicka CV och kort personligt brev till work@talentpartner.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556881-1763), http://talentpartner.se Jobbnummer
9555279