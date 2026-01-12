Key Account Manager - Financial Services and Fintech
Iver Sverige AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-01-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iver Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en KAM till vår vertikal Financial Services and Fintech som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic societyIver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 400 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Financial Services and Fintech är vårt affärsområde som arbetar med kunder inom bank, försäkring och fintech. Samtliga kunder inom affärsområdet har mycket höga krav på informationssäkerhet och ser automation som en naturlig del av leveransen.
Din roll på Iver I rollen som Key Account Manager kommer du att ansvara för bearbetning av nya och befintliga kunder inom vertikalen Financial Services and Fintech. Detta gör du genom att genom att förvalta, bredda och öka affären samt skapa affärsnytta för kunden. Du drivs av att bygga relationer, vara lösningsfokuserad och skapa nya affärer. Det gör du genom regelbunden aktiv kontakt och närvaro hos dina kunder.
Vi hjälper våra kunder att utveckla verksamheten och skapa värde genom teknik. Eftersom tekniken ständigt förändras måste vi vara relevanta, tänka framåt och se lösningar. Som KAM kommer du att ha fullt P/L-ansvar för några av våra nyckelkunder.
Arbetsuppgifterna omfattar bl.a:
Säkerställa P/L, finansiella mål och alla kontraktsrelaterade frågor för tilldelade kunder.
Förstå kundens behov och översätta dem till Iver-möjligheter.
Utveckla en strategi och plan för att bygga en långsiktig utveckling tillsammans med kunden.
Leda, samverka och coacha kund- engagemangsteamet.
Kontinuerligt säkerställa att leverans och kvalitet uppfyller kundens förväntningar.
Skapa nya affärsmöjligheter på både nya och befintliga kunder.
Vad erbjuder vi dig?På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas. Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi?
Vi tror att du som söker har flera års framgångsrik erfarenhet av tjänsteförsäljning av IT-drift/outsourcing. För att lyckas i rollen som KAM hos Iver har du förmågan att se helhetsbilden och förstå kundens verksamhet och behov. Du bygger goda relationer och trivs med att arbeta strategiskt och långsiktigt i samarbete med kunden.
Vi ser att du har följande:
Affärsinriktad med förmåga att säkerställa lönsamhet ur ett P/L-perspektiv.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med IT outsourcing mot eller inom bank & Fintech.
Dokumenterad erfarenhet och framgång när det gäller försäljning av komplexa IT-lösningar, utveckla bra relationer med beslutsfattare och stänga affärer.
Har en konsultativ sälj-approach för att upptäcka och förstå potentiella drivkrafter och tekniska krav.
Förhandlingsteknik och drivkraft att leverera resultat.
Bransch-/vertikalkompetens samt teknisk förståelse och intresse.
Kommersiell kontrakts-/juridisk kompetens.
Du arbetar obehindrat på såväl engelska som svenska.
Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från vårt kontor i Solna. Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2025-11-31 Välkommen att kontakta Niclas (niclas.karlsson@iver.se
eller Kajsa (kajsa.holzwart@iver.se
) vid frågor eller funderingar kring tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6554516-1784948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
(org.nr 556575-3042), https://karriar.iver.se
Evenemangsgatan 2c (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Iver Jobbnummer
9679859