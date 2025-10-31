Kategorichef
Vi söker en Kategorichef till DOZ Apotek
Vill du vara med och ta DOZ Apoteks egenvårdssortiment till nästa nivå?
Vi söker nu en Kategorichef som vill vara med och utveckla DOZ Apoteks egenvårdssortiment både i apotek och online. Du har fingertoppskänsla för nästa trend och stort engagemang för såväl kommersiell hudvård som för apoteksunika produkter.
Arbetsuppgifter
Som kategorichef hos oss har du det övergripande ansvaret för egenvårdssortimentet, både i fysiska apotek och online, och för sortimentsutvecklingen inom dina tilldelade kategorier. Det innebär att du arbetar aktivt med att säkerställa ett attraktivt och kommersiellt sortiment; att du ansvarar för väl genomförda inköp, en balanserad prissättning, planera och följa upp kampanjer. I din roll ingår att etablera goda relationer och ett långsiktigt arbete med våra leverantörer. Du har spaning på trender, värderar vilka produkter som har kommersiell potential och passar in i apotekssortimentet. Du har även ett budgetansvar för dina kategorier.
Du arbetar nära med övriga avdelningar på vårt Servicekontor för att bidra i kampanjplanering, lagervärdes- och kategorianalyser, space management, samt i produktutbildningar för våra medarbetare i apoteken.
Tjänsten innebär också regelbunden kontakt med apoteken och att vara ett stöd gentemot dem i sortimentsfrågor. Tillsammans med övriga kollegor i Kategoriteamet, har du en viktig roll i att ta vårt kategoriarbete vidare till nästa nivå.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi/marknadsföring/inköp eller annan jämförbar erfarenhet. Du har erfarenhet från retail, och har arbetat i minst 5 år, varav minst 3 år i en roll som inköpare, med kategori/sortimentsfrågor eller försäljning med resultatansvar. Trendspaning, prisförhandling, marginalanalys och omvärldsbevakning är självklara områden för dig. Du har goda kunskaper i tal/skrift i både svenska och engelska, samt innehar goda kunskaper inom Officepaketet med tonvikt på Excel.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse för egenvård. Du följer med trender och har koll på spännande nya produkter. Du har även stor förhandlingsvana och drivs av att skapa lönsamhet.
Vi vill också att du delar våra värderingar; tillsammans, nytänkande, ansvar, respekt och kunden i centrum. Som person ser du lösningar i problemen, är initiativrik och driver saker självständigt. Du är strukturerad, tycker om att ta ansvar och har ett sinne för detaljer. Vi värdesätter dessutom att du har glimten i ögat, är samarbetsorienterad och uppvisar ett positivt och prestigelöst förhållningssätt.
Vi erbjuder
Vår organisation präglas av korta beslutsvägar som ger dig som medarbetare möjlighet att vara med och påverka samt att utvecklas.
Hos oss på DOZ Apotek får du vara med om ett spännande kapitel då vi är en starkt växande aktör inom apoteksbranschen i Sverige. Vi erbjuder en marknadsmässig lön, trevliga kontorslokaler vid Södra station och härliga kollegor! Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillämpad provanställning på 6 månader.
Låter det här som en utmaning för dig? Sök då tjänsten snarast. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 1 december 2025. För frågor om tjänsten, kontakta Anna Tyminska, Kommersiell chef, anna.tyminska@dozapotek.se
(enbart engelska) eller Solin Chami, VD, solin.chami@dozapotek.se
Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!
DOZ Apotek arbetar dagligen för ett friskare Sverige. DOZ Apotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010, då under namnet DocMorris, under åren 2013 - 2022 gick vi även under namnet LloydsApotek. Idag driver företaget ett 70-tal fysiska apotek runt om i landet och erbjuder en komplett e-handel med läkemedel och ett brett sortiment inom egenvård. DOZ Apotek är ett nytänkande apotek som genom rådgivning och tjänster vill inspirera till att leva ett mer hälsosamt liv. Hos DOZ Apotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som är experter inom receptbelagda Så ansöker du
