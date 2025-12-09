Kassör/Kassörska Sökes till Karavan Enköping
Ba Pizzeria HB / Kassapersonalsjobb / Enköping Visa alla kassapersonalsjobb i Enköping
2025-12-09
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ba Pizzeria HB i Enköping
Vi söker Kassör/Kassörska till vår pizzeria!
Är du serviceinriktad, glad och gillar att arbeta i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi letar efter! Vår pizzeria växer och vi behöver nu stärka vårt team med en engagerad kassör/kassörska.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar i kassa och via telefon
Ge våra kunder ett varmt bemötande
Hantera betalningar och kassaredovisning
Servera och hjälpa till i restaurangen vid behov
Samarbeta med kökspersonal för att säkerställa smidig service
Vi söker dig som:
Är positiv, stresstålig och serviceorienterad
Trivs med att arbeta i team
Har god kommunikationsförmåga
Är noggrann och ansvarstagande
Tidigare erfarenhet från restaurang/kassa är meriterande men inget krav
Arbetstid:
Deltid eller heltid enligt överenskommelse. Kvälls- och helgjobb förekommer.
Vi erbjuder:
Ett trevligt och familjärt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Flexibla arbetstider
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan via sms till 0709691596 eller kom förbi pizzerian och presentera dig!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Du kan skicka sms till 0709691596 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ba Pizzeria HB
Bergsgatan 48 (visa karta
)
745 32 ENKÖPING Jobbnummer
9636002