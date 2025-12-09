Kassör/Kassörska Sökes till Karavan Enköping

Ba Pizzeria HB / Kassapersonalsjobb / Enköping
2025-12-09


Vi söker Kassör/Kassörska till vår pizzeria!
Är du serviceinriktad, glad och gillar att arbeta i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi letar efter! Vår pizzeria växer och vi behöver nu stärka vårt team med en engagerad kassör/kassörska.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar i kassa och via telefon
Ge våra kunder ett varmt bemötande
Hantera betalningar och kassaredovisning
Servera och hjälpa till i restaurangen vid behov
Samarbeta med kökspersonal för att säkerställa smidig service

Vi söker dig som:
Är positiv, stresstålig och serviceorienterad
Trivs med att arbeta i team
Har god kommunikationsförmåga
Är noggrann och ansvarstagande
Tidigare erfarenhet från restaurang/kassa är meriterande men inget krav

Arbetstid:
Deltid eller heltid enligt överenskommelse. Kvälls- och helgjobb förekommer.
Vi erbjuder:
Ett trevligt och familjärt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Flexibla arbetstider

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan via sms till 0709691596 eller kom förbi pizzerian och presentera dig!
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Du kan skicka sms till 0709691596

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ba Pizzeria HB
Bergsgatan 48 (visa karta)
745 32  ENKÖPING

Jobbnummer
9636002

