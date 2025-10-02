Kassör/Ekonomiansvarig
2025-10-02
IK YMER är en anrik idrottsförening i Borås med lång tradition, stark gemenskap och många aktiva medlemmar inom flera idrotter.
Vi söker nu en kassör/administratör/ekonomiansvarig som vill ta en central roll i vår organisation. Då föreningen är en sektionsförening med 9 olika sektioner ansvarar du som ekonomiansvarig inte bara för huvudklubben utan även för vissa av våra sektioner. Tjänsten kombinerar ansvar för föreningens ekonomi med viktiga administrativa arbetsuppgifter - en varierande roll för dig som både gillar siffror och ordning i system.
Som ekonomiansvarig blir du även adjungerad kassör i huvudklubben och en nyckelperson för både styrelse, ledare och medlemmar.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för:
Ekonomi
Bokföring och ekonomihantering för hela föreningens verksamhet i Spiris/Visma, Spiris Visma lön.
Administration av leverantörsfakturor och kundfakturor: registrera och betala
Fakturering av medlemsavgifter och andra debiteringar
Löpande avstämningar, betalningar och rapportering
Upprättande av inkomstdeklaration, budget och resultatrapportering samt andra ekonomiska rapporter
Sköta skattedeklarationer, momsrapporter och arbetsgivardeklarationer
Underlag för bidrags- och projektansökningar
Löneadministration (löner, pensioner, försäkringar, kontrolluppgifter)
Kontakt med myndigheter, revisor och banker
Administration
Ansvar för medlemsregister och avgiftshantering (via SportAdmin)
Hantering av licenser, bidrag och digital rapportering till RF/SISU m.fl.
Stöd till sektioner och ledare i administrativa frågor
Utveckla och effektivisera rutiner samt digitala arbetssätt i föreningen
Vara en central kontaktperson för medlemmar och föräldrar i administrativa frågor
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bokföring, löneadministration och ekonomiarbete, gärna från föreningslivet
Har god vana av och med lätthet hanterar digitala verktyg, gärna SportAdmin Excel och liknande system
Är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta självständigt
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett serviceinriktat förhållningssätt och gillar att samarbeta med både styrelse, ledare och medlemmar
Vi erbjuder
Ett varierande och ansvarsfullt arbete i en idrottsförening med stark gemenskap
Möjlighet till viss distansarbete efter överenskommelse
En viktig roll i att utveckla IK YMER:s administrativa och ekonomiska arbete
Placering: Ymergården, Brämhult
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: ordf@ikymer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ik Ymer Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ymergården Jobbnummer
9537452