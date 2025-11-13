Kassapersonal och pressare (kläder)
2025-11-13
Vi söker medarbetare till kemtvätt & skrädderi!
Är du en noggrann, serviceinriktad och händig person som trivs i ett aktivt arbetsklimat?
Vi söker nu en flexibel medarbetare till vårt team på kemtvätten/skrädderiet!Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande uppgifter inom:
Kundservice och arbete i kassan
Mottagning och utlämning av plagg
Pressning, strykning och enklare tvätt av kläder
Arbetet kräver både noggrannhet och tempo, samt ett öga för detaljer.
Vi värdesätter en positiv attityd, ansvarskänsla och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från kemtvätt, skrädderi eller butik - men vi lär upp rätt person
Är serviceinriktad och tycker om att möta kunder
Klarar av att arbeta under press och samtidigt behålla kvaliteten
Talar svenska och arabiska (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med trevligt team
Varierande arbetsuppgifter i en familjär miljö
Möjlighet att utvecklas inom både kundservice och textilvård
Plats: Solna
Omfattning: Heltid/deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: kaismann@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tvättexperten I Råsunda AB
(org.nr 556384-7978)
Råsundavägen 107 (visa karta
)
169 50 SOLNA Arbetsplats
Tvättexperten i Råsunda AB Jobbnummer
9603425