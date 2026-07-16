Kassabiträde till Vemdalsskalet
Fjällkonditoriet i Oviken AB / Kassapersonalsjobb / Härjedalen Visa alla kassapersonalsjobb i Härjedalen
2026-07-16
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Nu säker vi kassapersonal till vackra Vemdalsskalet!
Dina arbetsuppgifter kommer vara att serva kunder i kassan, bereda mackor, sallader och att servera fika. Städ och disk är också en del av dagsrutinen i jobbet.
Som person är du positiv, lösningsorienterad, är van i att hugga tag i arbete, har nära till ett leende, har god samarbetsförmåga samt att du också jobbar bra själv.
Passar detta för Dig? Tveka då inte att söka dig till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
070-360 93 86
E-post: info@fjallkonditoriet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vemdalsskalet". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fjällkonditoriet i Oviken AB
(org.nr 559181-3935)
Nya Landsvägen 40 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004699