Karriärcoacher - Jobbie Sverige AB

2026-02-23


Karriärcoach - Jobbie Sverige AB
Plats: Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg
Anställningsform: 75% - 100% - tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse

2026-02-23

Om tjänsten
Jobbie Sverige AB hjälper människor vidare i arbetslivet. Som karriärcoach blir du en nyckelperson som stödjer deltagare i att hitta jobb, utvecklas och nå sina mål. Du arbetar nära både deltagare och arbetsgivare, bygger relationer och skapar verkliga möjligheter.

Arbetsuppgifter
• Coachning och stöd för deltagare i jobbsökande och karriärutveckling
• Matchning mot arbetsgivare och uppföljning av arbetsplatser
• Kontakta företag och bygga nätverk i östra Skåne
• Bidra till ett välkomnande och professionellt kontor
• Samarbeta med kollegor och utveckla arbetssätt

Vi söker dig som
• Har flytande svenska och engelska (andra språk meriterande)
• Är självgående, drivande och engagerad i att hjälpa andra
• Har lätt för att skapa relationer och nätverk
• Är positiv, lösningsfokuserad och motiverad
• Erfarenhet av jobbmatchning, coachning, pedagogik eller folkbildning är meriterande

Krav för att kunna arbeta hos oss:
Alternativ 1:
• Högskoleutbildning på minst 180 hp
• Minst 2 års heltidsarbetslivserfarenhet

Alternativ 2:
• Minst 3 års heltidsarbetslivserfarenhet inom relevanta yrken, t.ex. arbetsledning, rekrytering, coachning, yrkesvägledning, HR
• Minst 1 års eftergymnasial utbildning med godkänt resultat

Vi erbjuder
• Flexibilitet och frihet under ansvar
• Varm, stöttande teamkänsla
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att växa och påverka arbetssätt
• En roll där du verkligen gör skillnad för människor

Så ansöker du
Skicka CV + personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som karriärcoach och vilket kravalternativ du uppfyller.
Märk ansökan: "Karriärcoach - Jobbie Sverige AB".

Observera: Endast kandidater som går vidare i urvalsprocessen kontaktas.

Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: nadia@jobbie.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karriärcoach december".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbie Sverige AB (org.nr 559264-3273)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg

Jobbnummer
9757874

