Kärltvättare

Fasadengruppen Partners i Sydsverige AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-02-03


Chaufför kärltvätt:

Tjänstgöring: 100 %
Arbetstider: Enligt schema
Arbetsgivare söker en chaufför som ska hantera kärltvätt. Arbetsuppgifterna innebär att man ska in i soprum och hämta kärl som ska hakas fast in i biltvätten.
Inga fysiska besvär då man i vissa moment behöver lyfta upp kärlen.
Man jobbar inom Nordvästra Skåne och får uppdrag enligt schema i förväg. Man har en medåkare och utgår från Helsingborg, Berga. Går att lägga upp sin arbetsdag efter vilka kärl man ska hämta och var.

C-körkort krävs. Fysiskt krävande arbete!

Länk till info om arbetsgivare samt en kort film:
Om oss - FEAB Partners AB

Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: annie.hyden@feabpartners.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fasadengruppen Partners i Sydsverige AB (org.nr 556895-6600), https://feabpartners.se/
Karbingatan 20 (visa karta)
254 67  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Administratör
Annie Hydén
annie.hyden@feabparters.se
0727213182

Jobbnummer
9720086

