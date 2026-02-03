Kärltvättare

Tjänstgöring: 100 % Arbetstider: Enligt schema Arbetsgivare söker en chaufför som ska hantera kärltvätt. Arbetsuppgifterna innebär att man ska in i soprum och hämta kärl som ska hakas fast in i biltvätten. Inga fysiska besvär då man i vissa moment behöver lyfta upp kärlen. Man jobbar inom Nordvästra Skåne och får uppdrag enligt schema i förväg. Man har en medåkare och utgår från Helsingborg, Berga. Går att lägga upp sin arbetsdag efter vilka kärl man ska hämta och var.
C-körkort krävs. Fysiskt krävande arbete!
Länk till info om arbetsgivare samt en kort film: Om oss - FEAB Partners AB