Karlskogahem söker en reparatör!
Karlskogahem AB / Servicepersonaljobb / Karlskoga Visa alla servicepersonaljobb i Karlskoga
2025-10-24
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskogahem AB i Karlskoga
Karlskogahem AB är ett helägt kommunalt bolag grundat 1946.
Vårt bestånd omfattar cirka 2 600 bostadslägenheter och cirka 42 000 kvm lokaler. Lokalerna består av gruppbostäder, kontor och affärslokaler. Karlskogahems omsättning uppgick år 2024 till 257 mnkr och vi har idag ca 45 personer anställda på helårsbasis.
Rollen
Som reparatör genomför du underhålls- och reparationsarbeten inom vårt fastighetsbestånd. Arbetsuppgifterna innefattar att hantera inkommande felanmälningar från hyresgäster samt genomföra reparationer efter besiktningar. Det är ett brett arbetsfält och det förekommer reparationer inom el, VVs och snickeri.
Eftersom majoriteten av våra uppdrag utförs i våra hyresgästers hem lägger vi stor vikt vid att du har en god känsla för service och är trygg i kontakten med människor.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av reparationer. Det är även en fördel om du har arbetat inom VVS eller snickeri. Har du dessutom utbildning inom el, vitvarureparation eller annan relevant teknisk kompetens är det mycket meriterande.
Vi värdesätter en praktiskt lagd person med problemlösningsförmåga, noggrannhet och ett driv att leverera god service.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig en rolig och omväxlande tjänst hos en av Karlskogas mest eftertraktade arbetsgivare. Vi ser även att du delar vår värdegrund som bygger på ansvar, trygghet och gemenskap. Detta ska finnas med i allt vi gör och är det som leder oss till goda resultat och framgång.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du kommer att vara en del av ett team, där samarbete och god kommunikation är avgörande - både i kontakten med våra hyresgäster och i det dagliga arbetet med kollegor.
I våra projekt prioriterar vi ordning och reda samt har höga krav på kvalitén för utfört arbete.
Mer information och ansökan
Detta är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
För utförligare information eller frågor, kontakta servicechef Micael Björkbacka på 0586-657 21.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka din ansökan till oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskogahem AB
(org.nr 556046-8885) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9572367