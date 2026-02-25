Kantpressoperatör till kundföretag i Valdemarsvik!
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Valdemarsvik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Valdemarsvik
2026-02-25
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
, Linköping
, Mjölby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Vi söker nu en tekniskt intresserad maskinoperatör inom Kantpress/bockning till en av våra kunder i Valdemarsvik.
Vad innebär rollen
Kundföretaget står inför ett ökat rekryteringsbehov och söker nu efter sin nästa medarbetare till deras produktionsteam.
Som kantpressare arbetar du med bockning av plåt i kantpress utifrån ritningar och specifikationer. Du ansvarar för att ställa, programmera och köra maskinen samt säkerställa att detaljerna håller rätt kvalitet och måttoleranser. Arbetet innefattar även viss kontrollmätning och efterbearbetning.
Du samarbetar nära och tillsammans övriga avdelningar i produktionen. Det kan även förekomma arbetsuppgifter vid behov hos övriga avdelningar och delar i tillverkningen såsom laserskärning, montering och truckkörning.
Arbetstider: 2 skift
Start: Planeras till mars månad 2026.
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med ambition till anställning direkt hos kundföretaget. Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har utbildning på lägst gymnasium nivå inom Industriteknik med inriktning CNC-teknik.
• Har erfarenhet av arbete som kantpressare/kantbockare eller arbetat med styrda maskiner inom tillverkningsindustrin som exempelvis CNC-operatör.
• Kan läsa och förstå tekniska ritningar och kan göra justeringar i styrsystem.
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Har god samarbetsförmåga
• Har en allmän verkstadsteknisk kompetens och bakgrund sedan tidigare.
• B-körkort och tillgång till bil om ej är boende inom Valdemarsviks kommun.
Som person är det viktigt att du har ett intresse och trivs inom tillverkningsindustrin. Du trivs med och har viljan att lära dig nya arbetsuppgifter, är social och har god förmåga att samarbeta i team. Du bör vara öppen och flexibel som person då dina arbetsdagar varierar och ställer krav på ett prestigelöst förhållningssätt för verksamhetens behov.
Vidare är det viktigt att har goda kunskaper i svenska språket och kommunicera obehindrat i tal och skift.Om företaget
Om Nordiska Bemanningsgruppen Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta hos noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder uppdrag som stärker ditt CV, breddar din erfarenhet och ger dig möjlighet att utvecklas inom olika branscher. Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en långsiktig partner i din karriär. Ansök redan idag - urval sker löpande Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9763547