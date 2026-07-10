Kantpressoperatör!
NearYou Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-07-10
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, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker dig som är intresserad av verkstadsindustrin, trivs med förändringar och utmaningar samt är lösningsfokuserad.
Arbetet innebär:
• Programmering av kantpress
• Bockning av plåt
• Kvalitetskontroll för att säkerställa att detaljerna uppfyller kundkraven
• Enklare underhåll och service av maskinerKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Utbildning inom verkstad/teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Självständighet och förmåga att ta ansvar för ditt arbete
• Erfarenhet av bockning (meriterande men ej krav)
• Förmåga att läsa och tolka ritningar
• Kunskap i att rigga maskiner och ställa program
• God social kompetens och förmåga att skapa samt behålla relationer med kunder och kollegor
• Vi värdesätter rätt inställning och värderingar högt – det är minst lika viktigt som erfarenhet
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Vi värdesätter rätt inställning och värderingar högt – det är minst lika viktigt som erfarenhet.
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Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
10000093