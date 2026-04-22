Kantpressoperatör
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Härnösand
2026-04-22
Vill du arbeta i en verkstad där kvalitet, precision och yrkesskicklighet står i fokus? Vi söker nu en Kantpressoperatör till produktion av plåtdetaljer.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som kantpressoperatör kommer du att arbeta med kantpressning, bockning och valsning av plåt i varierande dimensioner (2-50 mm). Arbetet sker i en modern verkstadsmiljö med hög teknisk standard.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Kantpressning, bockning och valsning av plåt.
Enklare programmering av maskiner.
Ritningsläsning och självständig planering av arbetsmoment.
Hantering av material och detaljer med truck och travers.
Säkerställande av hög kvalitet i varje moment.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Erfarenhet av kantpressning.
Goda kunskaper i ritningsläsning.
Tekniskt intresse och känsla för noggrannhet.
Det är meriterande om du har truck- och traverskort.
Som person är du:
Driven och nyfiken.
Lösningsorienterad och initiativtagande.
Ansvarstagande med öga för kvalitet.
En lagspelare som bidrar till ordning och struktur.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Arbetsgivare Uniflex AB
852 32 SUNDSVALL Kontakt
Erika Larsson erika.larsson@uniflex.se 073-302 03 99
