Kantpressare till kund i Halmstad
Kantpressare sökes
Vi söker nu en erfaren kantpressare för uppdrag hos vår kund.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Kantpressning av plåt enligt ritningar
Ställ och programmering av kantpress
Kvalitetskontroll av färdiga detaljer
Självständigt arbete såväl som i teamKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som kantpressare
God ritningsläsning
Erfarenhet av CNC-styrda maskiner
Noggrann och kvalitetsmedveten
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete hos en stabil kund
Möjlighet till långsiktigt uppdrag
Trevlig arbetsmiljö och engagerat team
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7657101-1973602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Today Consulting Jobbnummer
9882801