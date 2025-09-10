Kantpressare till Göinge Arnimek AB
Göinge Arnimek grundades 1983 och har sedan dess specialiserat sig på att tillverka högkvalitativa metallkomponenter för olika branscher. Företaget har en modern anläggning och erfaren personal som arbetar tillsammans för att bland annat producera skräddarsydda lösningar för kundernas behov.
Vi har hög efterfrågan på våra tjänster och expanderar därför verksamheten med en ny medarbetare. Vi söker dig som vill arbeta som kantpressare och i denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som kantpressare hos Göinge Arnimek kommer du att spela en central roll i produktionen. Ditt huvudsakliga arbete kommer att bestå av att bocka plåtdetaljer, främst i rostfri tunnplåt. Du kommer att arbeta med programmering, ställ och produktion på avdelningen - mestadels vid vår nyinköpta kantpress av märket Baykal. I arbetsuppgifterna ingår även allmänt verkstadsarbete som gradning, försänkning och gängning. Du får möjlighet att använda din expertis och bidra till att upprätthålla våra höga kvalitetsstandarder.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som kantpressare hos Göinge Arnimek tror vi att du har en grundläggande verkstadsutbildning eller motsvarande erfarenhet av maskiner och programmering. Du bör ha ett par års erfarenhet av kantpressning.
Vi söker dig som har god materialkännedom och känner till begrepp som plåtutbredning, vinklar mm. Du är en van användare av verktyg och har en hög känsla för precision och kvalitet i ditt arbete. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav, truck- och traverskort är meriterande.
Som person är du en positiv och lättsam lagspelare som trivs med att arbeta effektivt och noggrant. Vi ser gärna att du är driven, engagerad och har en vilja att utvecklas.
Information och kontakt
Arbetstiden är förlagd till dagtid och tjänsten är placerad i Göinge Arnimeks lokaler i Hanaskog. Tillsättning sker snarast möjligt efter överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, men sista ansökningsdag är 12 oktober.
Tjänsten är en hyrrekrytering, där du efter en inledande hyrperiod via Wikan Personal förväntas övergå i en tillsvidareanställning hos Göinge Arnimek.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Amy Frick Melander 0451-70 74 82.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
