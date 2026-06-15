Kantpressare
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kumla Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kumla
2026-06-15
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Kumla
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige
Kantpressare sökes till Industriföretag
Är du en erfaren kantpressare som vill utvecklas i din yrkesroll och bli en del av ett sammansvetsat team? Vi söker dig som har driv, tar ansvar och tycker om att lära dig nya saker. Hos vår kund står samarbete, kvalitet och engagemang i fokus, och du får möjlighet att utvecklas i en modern produktionsmiljö tillsammans med ett företag i tillväxt.
Vi söker nu en kantpressare till ett väletablerat industriföretag med fokus på plåtbearbetning och legotillverkning. Företaget befinner sig i en positiv utvecklingsfas och behöver stärka sitt team med ytterligare kompetens inom kantpressning.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som kantpressare kommer du att arbeta med tillverkning och bearbetning av plåtdetaljer enligt ritning och specifikation. Arbetet innebär att ställa, programmera och köra kantpressar samt säkerställa att produkterna håller rätt kvalitet genom löpande mätning och kontroll.
Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och förbättringsarbete står i fokus.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete med kantpress.
Har god kunskap i ritningsläsning.
Har erfarenhet av mätning och kvalitetskontroll.
Har teknisk förståelse och ett intresse för tillverkande industri.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du noggrann, kvalitetsmedveten och engagerad i ditt arbete. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du ser värdet av samarbete och har en vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Ort & Arbetstid
Kumla
Dagtid, måndag–fredag.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910148-2053610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Viagatan 23 (visa karta
)
692 35 KUMLA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9964282