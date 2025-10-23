Kantpressare
2025-10-23
Vi söker nu en kantpressare till en av våra kunder i Halmstad.
Du kommer arbeta vid en kantpress i ett team med andra operatörer, här arbetar man efter en körplan för att utföra arbetet. För att klara av arbetet ska du ha några års erfarenhet av kantpressar i att både köra och ställa dessa, kan du även programmera så är det fördelaktigt. Maskinerna är av märket Trumpf.
Underhåll och skötsel av maskin förkommer också. Du får gärna erfarenhet av ritningsläsning sedan tidigare.
Start: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Önskemål/Krav:
• God förståelse av Svenska i tal och skrift
• Teknisk förståelse
• Ritningsläsning
• Truckkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
