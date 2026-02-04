Kantor/Organist sökes
2026-02-04
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Kantor/Organist 100 %
Södra Kållands pastorat, Skara stift
Vill du arbeta i ett pastorat där musiken har en självklar och levande plats i församlingslivet? Då ska du söka till oss!
Södra Kållands pastorat söker nu en kantor/organist på 100 % med bred musikalisk profil och engagemang för körsång, gudstjänstliv och mötet med människor i alla åldrar.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som kyrkomusiker hos oss blir du en viktig del av ett musikaliskt arbetslag. Pastoratet har en livlig och gedigen körverksamhet och du kommer att arbeta tillsammans med flera musiker med körprofil i sina tjänster.
Vi firar många gudstjänster varje år och musiken har stor betydelse - ibland i klassisk kyrklig tradition, ibland i andra musikaliska uttryck och genrer.
Arbetsuppgifter (i urval)
• Musik i gudstjänster och kyrkliga handlingar
• Ledning av vuxenkörer och/eller barnkörer
• Körutveckling i samarbete med övriga musiker
• Medverkan vid konserter, temagudstjänster och särskilda musikgudstjänster
• Samarbete i arbetslag och med ideella krafter
Vi söker dig som
• Är utbildad kantor eller organist enligt Svenska kyrkans ordning, eller har annan relevant musikutbildning och dokumenterad erfarenhet av kyrkomusikaliskt arbete
• Har en bred musikalisk kompetens och rör dig obehindrat mellan klassisk kyrkomusik och andra genrer
• Spelar orgel och piano med trygghet och musikalitet
• Har erfarenhet av - och glädje i - att leda körer
• Är samarbetsinriktad, flexibel och har ett gott pedagogiskt förhållningssätt
• Har B-körkort och tillgång till egen bil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Ett pastorat med stark körtradition och stort musikintresse
• Kollegial gemenskap i ett engagerat musikteam
• Möjlighet att påverka och utveckla musiklivet i församlingarna
• Varierade arbetsuppgifter och ett musikaliskt omväxlande sammanhang
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
Om pastoratet
Södra Kållands pastorat har cirka 5 300 medlemmar. Här finns:
• 17 kyrkor
• 4 församlingshem (Råda, Järpås, Örslösa och Tun)
• omkring 60 förtroendevalda
• drygt 30 anställda
• många ideella medarbetare
Verksamheten präglas av engagemang, gemenskap och ett rikt församlingsliv - både dag- och kvällstid, nästan alla dagar i veckan.
Mer information om verksamheten finns på vår hemsida: svenskakyrkan.se/sodrakalland
Där hittar du också vår församlingsinstruktion under avsnittet "Om pastoratet".
Du kan även se mer i våra sociala medier: facebook.com/sodrakalland
instagram.com/svenskakyrkanisodrakallandSå ansöker du
Sista ansökningsdag är 16 mars 2026. Intervjuer kan komma att hållas löpande.
Skicka CV och personligt brev, märkta med "Ansökan kantor/organist", till:sodrakallands.pastorat@svenskakyrkan.se
eller per post till:
Södra Kållands pastorat
Råda församlingshem 1
531 96 Lidköping
Frågor om tjänsten
Kontakta kyrkoherde Markus Hagberg, 0510-48 52 35, markus.hagberg@svenskakyrkan.se
Välkommen med din ansökan och bli en del av musiklivet i Södra Kållands pastorat!
Vi har valt att genomföra denna rekrytering i egen regi och undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: sodrakallands.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
