Kanslist till Älmhults Golfklubb
2025-09-01
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
Vill du vara navet i vår klubbverksamhet och bidra till att Älmhults Golfklubb fortsätter vara en plats där golfglädje och god ordning går hand i hand?
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och har erfarenhet av löpande bokföring. Golfintresserad ser vi som extra positivt.
Din roll:
Som kanslist hos oss blir du ansiktet utåt för klubben och har en nyckelroll i det dagliga arbetet. Ditt ansvar inkluderar bland annat:
Medlemskontakt och hantering av vårt medlemsregister som finns i GIT (Golfens IT-system)
Bokning av golfspel, kommunikation med gäster via mail och receptionstjänst på klubben och i sociala medier.
Administrativt stöd och samarbetspartner till styrelse och personal
Löpande bokföring, fakturering och underlag till bokslut
Kontakt med olika leverantörer för inköp av varor till vår shop i klubbhuset samt vårt café.
Kontakt med bank, kommun och olika idrottsorganisationer och sponsorer.
Sköta löpande drift av klubbens lokaler och café- och konferensverksamhet.
Även säkerställa att vi har rätt information på klubbens hemsida.
Du har körkort för att enkelt själv lösa behov som uppstår på klubben.
Din profil:
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av administrativt arbete och grundläggande bokföring
God IT -och datorvana (gärna med kunskap i GIT eller liknande system)
Struktur och noggrannhet i arbetet
Förmåga att möta medlemmar, gäster och kolleger med värme och professionalism
Kan kommunicera även på engelska, då vi har gäster från många olika länder under året.
Meriterande är erfarenhet från ideell verksamhet eller idrottsklubb.
Omfattning: Deltid/heltid beroende på överenskommelse och klubbens säsongsbehov. Helgjobb kan förekomma. Start så snart som möjligt enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: 6347svensson@telia.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Golfklubb
Äskya 31 (visa karta
)
343 90 ÄLMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
