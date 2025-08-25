Kanslichef till kanslienheten
2025-08-25
Din arbetsplats
Kansliet har bland annat hand om dokument- och ärendehantering, arkiv samt ärendeberedning och nämndadministrativt stöd åt kommunens samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kansliet ansvarar också för arrangerande av val, GDPR-samordning, administrativ systemförvaltning åt kommunens centrala stödfunktioner samt tillhandahåller juridiskt stöd åt kommunens övriga verksamheter, förvaltningsledningen och den politiska organisationen.
Enheten består av 16 handläggare med olika kompetenser. Till din hjälp har du en biträdande kanslichef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för gruppen nämnd- och kommunsekreterare. Tillsammans med näringslivsenheten samt enheten stab och kommunikation leds kansliet av biträdande kommundirektör.
Du har din placering i kommunhuset i Mölnlycke som ligger 15 minuter från Göteborgs centrum.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en kanslichef som vill leda en enhet med bred kompetens och framåtdriv. Som kanslichef har du ansvar för personal, verksamhet och ekonomi inom enheten. Du planerar, följer upp och utvecklar verksamhetsområdena samt säkerställer framdrift i kansliets processer och frågor. Du säkerställer effektivitet och kvalitet i kansliprocesserna samt verkar för att kommunens förtroendevalda har goda förutsättningar att utföra sina uppdrag.
Kansliet har tagit flera steg mot att modernisera, digitalisera och förenkla flera processer, men det finns fortsatt behov av att utveckla detta arbete. Som kanslichef driver du på för utveckling samtidigt som du säkerställer centrala demokratiska värden, som exempelvis rättssäkerhet, effektivitet och allmänhetens rätt till insyn. En viktig del av din tjänst är att ge rådgivning åt förtroendevalda, chefer och handläggare i frågor som rör kansliets ansvarsområde.
Du leder kansliets arbete med valfrågor och förberedelser inför allmänna val.
Du ingår i kommunens administrativa chefsgrupp som leds av biträdande kommundirektör. Du är också en del av biträdande kommundirektörs ledningsgrupp.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har en avslutad högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du ha arbetat som chef i en politiskt styrd verksamhet och ha god insikt i den lagstiftning som reglerar enhetens ansvarsområden.
Det är meriterande om din chefserfarenhet kommer från ledning av kansliverksamhet på central nivå. Kunskaper i kommunalrätt och om offentlighet- och sekretessregleringen är särskilt meriterande. Du har erfarenhet av att framgångsrikt initiera och driva verksamhetsutveckling, införa nya digitala lösningar och att verka i gränslandet mellan politik och förvaltning.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du är pedagogisk och har därför lätt för att förklara även komplexa saker på ett begripligt och lättillgängligt sätt.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att trivas hos oss tror vi att du är en mål- och resultatinriktad person som drivs av att uppnå konkreta resultat. Du har en förmåga att prioritera och planera både ditt och enhetens arbete så att ni hela tiden arbetar strategiskt mot uppsatta mål. Du är en analytisk, lösningsorienterad och relationsskapande person som bygger hållbara samarbeten både internt och externt. För dig är förändringar möjligheter, och du har en flexibel inställning som gör att du snabbt kan anpassa dig till nya krav och förutsättningar.
Som ledare är du lyhörd, kommunikativ, tydlig och prestigelös. Eftersom du vet att den som känner sig uppskattad presterar bättre, präglas ditt ledarskap av en drift att lyfta och bekräfta andra samt skapa engagemang och glädje inför likväl det förvaltande uppdraget som de utmaningar som kansliet har att hantera.
Du tror särskilt på samarbete och delaktighet, och är därför mån om att förankra. Du följer din enhets olika områden noga och tar stort ansvar för utveckling, samtidigt som du i hög utsträckning känner tillit för din organisation och dina medarbetare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev, du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren används som en del i urvalet tillsammans med CV. Dina svar och ditt CV ska vara formulerade på svenska.
Vi beräknar starta med digitala kortintervjuer under vecka 39.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en dynamisk organisation. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att nyttja upp till 3 000 kronor per år för friskvård och motion. Det erbjuds även frukost och eftermiddagsfika varje dag mot en väldigt förmånlig kostnad.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
